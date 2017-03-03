10:50, 03 Mart 2017 Cuma

Rusya'daki TÃ¼rkler Rus OmbudsmanÄ±na baÅŸvurabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu (KDK) ile Rusya Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komisyonu arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla, Rusya'daki TÃ¼rklerin Rus OmbudsmanÄ±'na baÅŸvurmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.

KDK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu adÄ±na BaÅŸdenetÃ§i Åžeref MalkoÃ§ ile Rusya Federasyonu Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komisyonu adÄ±na Tatyana Moskalkova arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸine iliÅŸkin mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±.

Ä°mzalanan anlaÅŸmayla iki kurumun, ulusal yasalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi yetkiler iÃ§erisinde hareket ederek, kendi devletlerinde insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

AnlaÅŸma ile TÃ¼rkiye ile Rusya halkÄ± arasÄ±ndaki dostluÄŸu, gÃ¼veni ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± kuvvetlendirmeye katkÄ±da bulunmak ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi amaÃ§lanÄ±yor.

AnlaÅŸma uyarÄ±nca taraflardan her biri, diÄŸer tarafÄ±n taleplerine en kÄ±sa sÃ¼rede yanÄ±t verecek ve bu sÃ¼re, genellikle talebin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren bir ayÄ± aÅŸmayacak.

Taraflar, kendilerine ulaÅŸan ÅŸikayetler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bilgilendirildikleri sÃ¼rece, TÃ¼rkiye'deki Rus vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve Rusya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin ihlal edilmesiyle ilgili birbirlerini derhal bilgilendirecek ve kendi yetkileri dahilinde haklarÄ±nÄ±n iadesine de katkÄ±da bulunacak.

Ä°ki kurum kendi yetkileri dahilinde, Rusya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve TÃ¼rkiye'deki Rus vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ÅŸikayetlerini kabul edecek ve ele alacak.

Taraflar, vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n ve temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ± hakkÄ±nda birbirlerinin faaliyetleriyle ilgili profesyonel literatÃ¼rÃ¼ ve bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ±, analitik ve referans materyallerini, koruma ÅŸekillerini ve yÃ¶ntemlerini, aÃ§Ä±klanmalarÄ±na iliÅŸkin herhangi bir kÄ±sÄ±tlama olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece birbirleriyle paylaÅŸacak.

YabancÄ± ulusal insan haklarÄ± kurumlarÄ± ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla iÅŸ birliÄŸini geniÅŸletmek iÃ§in birbirlerine yardÄ±m saÄŸlayacak taraflar, dÃ¼zenlenen faaliyetler hakkÄ±nda birbirlerini bilgilendirecek.

Ä°ki kurum yetkilileri, insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve bu haklara saygÄ± duyulmasÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenli ÅŸekilde ikili mÃ¼zakerelerde bulunacak ve uluslararasÄ± yasal mekanizmalara dayalÄ± olarak kendi devletlerinde vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin garanti altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve korunmasÄ± amacÄ±yla strateji belirlemelerine olanak saÄŸlayan kurumsal projeler geliÅŸtirecek.

Â