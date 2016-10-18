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13:11, 03 Mart 2017 Cuma
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10:52, 03 Mart 2017 Cuma

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Dolar/TL 'yÃ¼ksek enflasyon' verisi sonrasÄ± yÃ¼kseldi
Dolar/TL 'yÃ¼ksek enflasyon' verisi sonrasÄ± yÃ¼kseldi

YurtiÃ§inde Åžubat ayÄ± enflasyonun beklentileri aÅŸmasÄ± kurda yÃ¼kseliÅŸe neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Dolar/TL gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayarak 3,73'Ã¼n Ã¼zerinde dengelendi.

DÃ¼n 3,65'in Ã¼zerinde gÃ¼ne baÅŸlayan dolar/TL, geliÅŸmekte olan Ã¼lke para birimlerinin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesinin etkisiyle yÃ¼kseliÅŸe geÃ§erek 3,7358'i gÃ¶rdÃ¼ ve gÃ¼nÃ¼ 3,73'Ã¼n hemen altÄ±nda tamamladÄ±.

BugÃ¼ne yatay baÅŸlangÄ±Ã§ yapan ve en dÃ¼ÅŸÃ¼k 3,7096'yÄ± gÃ¶ren dolar/TL, kÃ¼resel piyasalarda ABD Merkez BankasÄ±nÄ±n (Fed) mart ayÄ±nda faiz artÄ±ÅŸÄ± yapacaÄŸÄ± beklentisinin artmasÄ± ve yurt iÃ§inde ÅŸubat ayÄ± enflasyon verisinin beklentilerin Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸmesiyle yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti.

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Ä°lgili Konular finans dÃ¶viz ÅŸubat ayÄ± enflsyonu
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