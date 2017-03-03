11:03, 03 Mart 2017 Cuma

Bulgaristan seÃ§imlerine DOST damgasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Balkan TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (BALTÃœRK) Genel BaÅŸkanÄ± Bayram Ã‡olakoÄŸlu, DOST Partisi ile HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHP) ittifakÄ±yla kurularak 26 Mart 2017 erken genel seÃ§imlerine katÄ±lacak DOST BirliÄŸi'nin "takdire ÅŸayan bir seÃ§im olabileceÄŸini" sÃ¶yledi.

Ã‡olakoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nÄ±n son dÃ¶neminde LÃ¼tfi Mestan'Ä±n kendi partisinden illegal ÅŸekilde ihraÃ§ edildiÄŸini anlattÄ±.

Daha sonra onunla beraber gelen milletvekillerinin DOST hareketini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡olakoÄŸlu, DOST Partisi'nin hÄ±zlÄ± bir Ã¶rgÃ¼tlenme iÃ§ine girdiÄŸini, bunu hem Bulgaristan'da hem de TÃ¼rkiye'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Ã‡olakoÄŸlu, "Bu son seÃ§imler birliÄŸin olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. DOST BirliÄŸi altÄ±nda HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHP) de DOST Partisi'yle hareket ederek 26 Mart'taki seÃ§imlere giriyor. Burada Ã¶nemli bir birliktelik saÄŸladÄ±lar. Buralarda Ã¼yelerimizden ve Ã§ifte vatandaÅŸ olan gÃ¶Ã§menlerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z izlenimler de bu birleÅŸmenin Ã¶nemli bir motivasyon kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu, DOST Partisi'ne zaten cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde yÃ¼ksek destek Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu desteÄŸin artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

DOST PARTÄ°SÄ°NÄ°N BULGARÄ°STAN SÄ°YASETÄ°NDEKÄ° Ã–NEMÄ°

MilletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Bulgaristan'Ä±n kuzeyindeki bazÄ± kasabalarda belediye seÃ§imlerinin yenilendiÄŸini aktaran Ã‡olakoÄŸlu, bu seÃ§imlerde DOST BirliÄŸi'nin gÃ¼zel sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bayram Ã‡olakoÄŸlu, bu durumun DOST BirliÄŸi'nin tabanda tuttuÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini, Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n ek seÃ§im sandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in baÅŸvuruda bulunduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizler de kendilerine destek veriyoruz. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶zlem, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi DOST Partisi'nin ilk seÃ§imiydi aslÄ±nda, bir anlamda provasÄ±ydÄ±, oradaki baÅŸarÄ±nÄ±n artarak devam edebileceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. DOST BirliÄŸi'nin sadece Bulgaristan'da yaÅŸayan TÃ¼rkler iÃ§in deÄŸil, Bulgaristan siyaseti aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir artÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼, izledikleri siyaset Ä±rk ayrÄ±mÄ±na dayanmÄ±yor. Halka hizmet etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir siyaset sÃ¶z konusu. Ãœyelerinin yÃ¼zde 20'si Bulgar, diÄŸer seÃ§menlerin de Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de desteÄŸi var. Bulgaristan siyasetine Ã¶nemli bir kalite getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."

BULGARÄ°STAN SÄ°YASETÄ°NE RENK GELECEK

Ã‡olakoÄŸlu, Bulgaristan'da yaÅŸayan TÃ¼rklerin 1985'te deÄŸiÅŸtirilen isimlerini ilk zamanlar mahkeme kararÄ±yla geri almak durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, sonra da idari baÅŸvurularla geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, DOST Partisi'nin bu konuya dair de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "Mecliste ve hÃ¼kÃ¼mette yer almasÄ± gibi durumlar olduÄŸunda bu Ã§ok daha kolay olacak. OnlarÄ±n bu konuda gayretli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Herkesin seÃ§me ve tercih hakkÄ± var. Bizler hem TÃ¼rkiye hem de Bulgaristan'da sahada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla ve oranÄ±n siyasetini izlediÄŸimiz kadarÄ±yla DOST BirliÄŸi'nin takdire ÅŸayan bir seÃ§im olacaÄŸÄ±nÄ±, tercih edilebilecek bir koalisyon olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim." diye konuÅŸtu.

DOST BirliÄŸi'nin iyi bir milletvekili sayÄ±sÄ±yla mecliste yer aldÄ±ÄŸÄ± takdirde bunun Bulgaristan siyasetine renk getireceÄŸini belirten Ã‡olakoÄŸlu, Bulgaristan'daki halkÄ±n problemleriyle ilgili ciddi Ã¶neriler geleceÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡olakoÄŸlu, birliÄŸin Bulgaristan'Ä±n tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ± ve haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramÄ±ÅŸ bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da TÃ¼rklerle ilgili haklarÄ± temine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TÃ¼rkiye'de oy kullanacak vatandaÅŸlarÄ±n internet Ã¼zerinden ilgili seÃ§im bÃ¶lgelerine isimlerini kaydettirmeleri gerektiÄŸini vurgulayan Ã‡olakoÄŸlu, sÃ¶zlerini, "Ä°sim kaydettirmeden de oy kullanabilir ama dilekÃ§e yaz, imzala gibi uzun sÃ¼reÃ§ler oluyor. Zaten kÄ±sÄ±tlÄ± sandÄ±k var. Listeye kendini kaydettirirse internet Ã¼zerinden hÄ±zlÄ± ÅŸekilde oyunu kullanabilir. Bu seÃ§imlerde, TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n da DOST BirliÄŸi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda olduÄŸu bir birlik hareketinin ivme kazanmasÄ±nÄ± bekliyoruz." diye tamamladÄ±.