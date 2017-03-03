11:18, 03 Mart 2017 Cuma

PKK ve PeÅŸmerge Sincar'da kapÄ±ÅŸtÄ±





PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±, "PKK'lÄ±larÄ±n ateÅŸi Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±, Musul'un Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sincar ilÃ§esinde PeÅŸmerge ile PKK arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Sincar'a baÄŸlÄ± Sinun kasabasÄ±ndaki bir grup PeÅŸmerge, Hanesur kÃ¶yÃ¼ne geÃ§mek isterken PKK'lÄ±lar ateÅŸ aÃ§tÄ± ve bunun Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±." denildi. AÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda, "PeÅŸmerge birlikleri, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesinin her yerine gidip gelebilir, bunun iÃ§in kimseden izin almaz. Biz bÃ¶lgede savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ±ndan yana deÄŸiliz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Roj PeÅŸmergeleri olarak bilinen Suriye PeÅŸmergelerinin komutanlarÄ±ndan Albay Kadir Åžeyh Memi, Ã§atÄ±ÅŸmada 4 PeÅŸmerge ile 3 PKK'lÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki Suriyeli PeÅŸmergelerin, PKK'nÄ±n Musul'un Sincar ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§irildikleri ifade edilmiÅŸti. Albay Memi, "GÃ¼Ã§lerimizden 500'Ã¼nÃ¼ Åžengal (Sincar) ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sinun kasabasÄ± ve Hanesur kÃ¶yÃ¼ arasÄ±nda konuÅŸlandÄ±rdÄ±k." demiÅŸti. Suriyeli PeÅŸmergelerin sevk edildiÄŸi bÃ¶lgelerin PKK'nÄ±n elinde olduÄŸunu belirten Memi, "PKK militanlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in oraya gÃ¼Ã§ takviyesi yaptÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶ylemiÅŸti. PKK, AÄŸustos 2014'te DEAÅž'Ä±n Sincar ilÃ§esine saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek bÃ¶lgede varlÄ±k gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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