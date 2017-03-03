11:27, 03 Mart 2017 Cuma

TÃœBÄ°TAK'ta bin 846 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumunda (TÃœBÄ°TAK) bugÃ¼ne kadar bin 846 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son verildiÄŸini, BakanlÄ±kta ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda ise 440 kiÅŸinin kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ã–zlÃ¼, bakanlÄ±kta ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardaÂ FETÃ– ile mÃ¼cadeleÂ kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n etkin olduÄŸu 2011-2013 arasÄ±ndaki dÃ¶nemde TÃœBÄ°TAK'ta bin 703 kiÅŸinin iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zlÃ¼, sÃ¶z konusu kurumda toplam 4 bin 500 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n bulunduÄŸu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu sayÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek bir rakam olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃœBÄ°TAK'TA 2014'TEN BUGÃœNE KADAR BÄ°N 846 PERSONEL Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LDÄ°

Ã–zlÃ¼, 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan, FETÃ–'ye karÅŸÄ± Ã§ok ciddi mÃ¼cadele verildiÄŸini belirterek, "TÃœBÄ°TAK'ta 2014 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ±ndan bugÃ¼ne kadar iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan toplam personel sayÄ±sÄ± bin 846 oldu. Bunlardan bir kÄ±smÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerle (KHK) ihraÃ§ edilenler, bir kÄ±smÄ± sÃ¶zleÅŸmeleri feshedilerek gÃ¶nderilenler. FETÃ– ile doÄŸrudan irtibatÄ±, dolaylÄ± yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olan, kurum iÃ§inde yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerle malum yapÄ±ya yakÄ±n olduÄŸu tespit edilenler iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

TÃœBÄ°TAK'ta iÅŸine son verilen personelin yanÄ±nda, gÃ¶zlem altÄ±nda tuttuklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar da bulunduÄŸuna deÄŸinen Ã–zlÃ¼, bu kiÅŸilerin takip edildiÄŸini sÃ¶yledi.

BAKANLIKTA VE BAÄžLI KURULUÅžLARDA KAMU GÃ–REVÄ°NDEN Ã‡IKARILAN 440 KÄ°ÅžÄ° VAR

Ã–zlÃ¼, bakanlÄ±ÄŸÄ±n merkez teÅŸkilatÄ±, baÄŸlÄ± ve ilgili kuruluÅŸlarda da iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlar olduÄŸuna deÄŸinerek, "Kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lan 440 kiÅŸi var. GÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 26." ifadelerini kullandÄ±.

KOSGEB ile TÃœBÄ°TAK destek sÃ¼reÃ§lerinde devlet kaynaklarÄ±ndan FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n yararlanmamasÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ± titizlikle deÄŸerlendirdiklerini anlatan Ã–zlÃ¼, "Ã–zellikle TÃœBÄ°TAK'Ä± Ã§ok kÃ¶tÃ¼ kullanmÄ±ÅŸlar. Bize 'TÃœBÄ°TAK'a baÅŸvurduk, hala sonuÃ§lanmadÄ±' ÅŸeklinde ÅŸikayetler geliyor. Bunun temelinde, geÃ§miÅŸte kÃ¶tÃ¼ kullanÄ±mdan duyduÄŸumuz ÅŸÃ¼phe yatÄ±yor, bu da sÃ¼reci uzatÄ±yor, Ã§ok dikkatli incelememizden kaynaklanÄ±yor. Desteklerin verilmesi noktasÄ±nda hem KOSGEB'de hem de TÃœBÄ°TAK'ta Ã§ok ince eleyip sÄ±k dokuyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.