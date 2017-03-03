Bakan IÅŸÄ±k'tan son dakika MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§'tir. BaÅŸta ABD olmak Ã¼zere koalisyon gÃ¼Ã§lerinden bu konuda TÃ¼rkiye'ye verilen sÃ¶zlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼dÃ¼dÃ¼r. Bu taahhÃ¼dÃ¼n en kÄ±sa sÃ¼rede yerine getirilmesini bekliyoruz." dedi.
MÃœNBÄ°Ã‡ HAREKETLENDÄ°
Bakan IÅŸÄ±k, BalÄ±kesir ValiliÄŸini ziyaretinde bir gazetecininÂ "MÃ¼nbiÃ§'te hareketlilik var. Bununla ilgili deÄŸerlendirmelerinizi alabilir miyiz?" sorusu Ã¼zerine, Bab'Ä±n DEAÅž'tan temizlenmesinden sonra Ã¶nceliÄŸi MÃ¼nbiÃ§'e verdiklerini sÃ¶yledi.
IÅŸÄ±k, bu aÅŸamada bÃ¶lgede ciddi bir hareketlilik baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ã–nce DEAÅž bazÄ± yerleri rejime bÄ±raktÄ±. Åžimdi de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla PYD, YPG, bazÄ± yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslÄ±nda PYD'nin DEAÅž'Ä±n ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiÄŸi iddiamÄ±zÄ± doÄŸrulayan, ispatlayan bir geliÅŸme. Yani birbirine dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rÃ¼nen pek Ã§ok yapÄ±nÄ±n kolaylÄ±kla bir araya geldiÄŸini ÅŸu birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k hareketlilikten gÃ¶rdÃ¼k. Bu noktada tabii TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸuanda MÃ¼nbiÃ§'tir. BaÅŸta ABD olmak Ã¼zere koalisyon gÃ¼Ã§lerinden bu konuda TÃ¼rkiye'ye verilen sÃ¶zlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼dÃ¼dÃ¼r. Bu taahhÃ¼dÃ¼n en kÄ±sa sÃ¼rede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu noktada da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ""KÃ¼ltÃ¼r faaliyetleri adÄ± altÄ±nda niteliksiz, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uymayan, kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±mÄ±za katkÄ± saÄŸlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalÄ±yÄ±z. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri kÃ¼ltÃ¼rel sÄ±ÄŸlaÅŸmadÄ±r" dedi
Antalya'da 6 Mart tarihinde dÃ¼zenlenecek Runatolia koÅŸusunda bu yÄ±l Otizm hastalarÄ±na destek olmak iÃ§in birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ de katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceÄŸim. Bana emrolan sefere Ã§Ä±kmak, zafer ise Allah'Ä±ndÄ±r diyoruz. Biz baktÄ±k izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaÅŸÄ±rÄ±m Almanyaâ€™da yine de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸuruz." dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine 14 icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, "AB, anlaÅŸma kapsamÄ±ndaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmeye devam ediyor" iddiasÄ±nda bulundu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Åžubat-1 Mart tarihlerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 35, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ise 6'sÄ± DEAÅž, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak Ã¼zere 15 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
221 sanÄ±klÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ana davasÄ±nÄ±n iddianamesi tamamlandÄ±. Ä°ddianamede 38 sanÄ±k iÃ§in 2 bin 988 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "BÃ¶lgede ciddi bir hareketlilik baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§'tir." dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, TÃœBÄ°TAK'ta bugÃ¼ne kadar bin 846 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son verildi. BakanlÄ±kta ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda ise 440 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±" dedi
YurtiÃ§inde Åžubat ayÄ± enflasyonun beklentileri aÅŸmasÄ± kurda yÃ¼kseliÅŸe neden oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Tutak Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Erat'a saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK mensubu 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki TÃ¼rklerle toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye sizin emrinizde bir Ã¼lke deÄŸil. Siz TÃ¼rkiye'nin patronu deÄŸilsiniz" dedi
TÃ¼ketici FiyatlarÄ± Endeksi Åžubat'ta beklentileri aÅŸtÄ±, yÄ±llÄ±k bazda enflasyon Nisan 2012'den beri en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde dÃ¼n etkili olan depremde evleri aÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren ailelerden bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n kurduÄŸu Ã§adÄ±rlarda, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki seralarda soÄŸuktan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Mersin'de etkili olan saÄŸanak nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. Mersin Ãœniversitesi'nin bugÃ¼n tatil edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Rize'deki Ayder YaylasÄ±, geleceÄŸin cazibe merkezi olmasÄ± ve kaÃ§ak yapÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi iÃ§in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me hazÄ±rlanÄ±yor