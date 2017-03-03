11:46, 03 Mart 2017 Cuma

Bakan IÅŸÄ±k'tan son dakika MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§'tir. BaÅŸta ABD olmak Ã¼zere koalisyon gÃ¼Ã§lerinden bu konuda TÃ¼rkiye'ye verilen sÃ¶zlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼dÃ¼dÃ¼r. Bu taahhÃ¼dÃ¼n en kÄ±sa sÃ¼rede yerine getirilmesini bekliyoruz." dedi.

MÃœNBÄ°Ã‡ HAREKETLENDÄ°

Bakan IÅŸÄ±k, BalÄ±kesir ValiliÄŸini ziyaretinde bir gazetecininÂ "MÃ¼nbiÃ§'te hareketlilik var. Bununla ilgili deÄŸerlendirmelerinizi alabilir miyiz?" sorusu Ã¼zerine, Bab'Ä±n DEAÅž'tan temizlenmesinden sonra Ã¶nceliÄŸi MÃ¼nbiÃ§'e verdiklerini sÃ¶yledi.

IÅŸÄ±k, bu aÅŸamada bÃ¶lgede ciddi bir hareketlilik baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–nce DEAÅž bazÄ± yerleri rejime bÄ±raktÄ±. Åžimdi de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla PYD, YPG, bazÄ± yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslÄ±nda PYD'nin DEAÅž'Ä±n ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiÄŸi iddiamÄ±zÄ± doÄŸrulayan, ispatlayan bir geliÅŸme. Yani birbirine dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rÃ¼nen pek Ã§ok yapÄ±nÄ±n kolaylÄ±kla bir araya geldiÄŸini ÅŸu birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k hareketlilikten gÃ¶rdÃ¼k. Bu noktada tabii TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸuanda MÃ¼nbiÃ§'tir. BaÅŸta ABD olmak Ã¼zere koalisyon gÃ¼Ã§lerinden bu konuda TÃ¼rkiye'ye verilen sÃ¶zlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼dÃ¼dÃ¼r. Bu taahhÃ¼dÃ¼n en kÄ±sa sÃ¼rede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu noktada da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz."