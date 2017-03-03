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13:12, 03 Mart 2017 Cuma
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12:10, 03 Mart 2017 Cuma

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15 Temmuz darbe giriÅŸimi ana davasÄ±nÄ±n iddianamesi tamam
15 Temmuz darbe giriÅŸimi ana davasÄ±nÄ±n iddianamesi tamam

221 sanÄ±klÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ana davasÄ±nÄ±n iddianamesi tamamlandÄ±. Ä°ddianamede 38 sanÄ±k iÃ§in 2 bin 988 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca,Â FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkinÂ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlananÂ 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi mahkemeye gÃ¶nderildi. Ä°ddianamede,Â Fetullah GÃ¼lenÂ bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli olarak yer alÄ±yor.

"YURTTA SULH KONSEYÄ°" ÃœYESÄ° OLARAK TESPÄ°T EDÄ°LEN 38 ÅžÃœPHELÄ°"Â 

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesinde, FETÃ–'nÃ¼n asker Ã¼yelerinden oluÅŸan ve "Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yesi olarak tespit edilen 38 ÅŸÃ¼pheli de yer alÄ±yor.

Buna gÃ¶re Yurtta Sulh Konseyi, AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk, Ahmet Bican KÄ±rker, Ahmet Ã–zÃ§etin, Ali Kalyoncu, Ali Osman GÃ¼rcan, Ali YazÄ±cÄ±, Bilal AkyÃ¼z, Cemil Turhan, DoÄŸan Ã–ztÃ¼rk, Erhan Caha, ErtuÄŸrul Terzi, FÄ±rat AlakuÅŸ, GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, Hakan Evrim, Halil GÃ¼l, Ä°lhan Talu, Kubilay SelÃ§uk, Mehmet DiÅŸli, Mehmet PartigÃ¶Ã§, Mehmet Åžahin, Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ, Murat AygÃ¼n, Murat KoÃ§yiÄŸit, Mustafa BarÄ±ÅŸ AvÄ±alan, Muzaffer DÃ¼zenli, Orhan YÄ±kÄ±lkan, Osman Kardal, Osman KÄ±lÄ±Ã§, Osman ÃœnlÃ¼, Ã–mer Faruk HarmancÄ±k, Ã–zcan Karacan, Ã–zkan AydoÄŸdu, Ramazan GÃ¶zel, SavaÅŸ KabaklÄ±, Semih Terzi, Sinan SÃ¼rer, Turgay SÃ¶kmen ve Ãœnsal CoÅŸkun'dan oluÅŸuyor.

Ä°ddianamede 38 sanÄ±k iÃ§in 2 bin 988 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.

221 ÅžÃœPHELÄ°DEN 199'U TUTUKLU

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili Ã§atÄ± iddianamesinde yer alan 221 ÅŸÃ¼phelinin, biri orgeneral, 3'Ã¼ korgeneral, 4'Ã¼ tÃ¼mgeneral, 16'sÄ± tuÄŸgeneral, 3'Ã¼ tuÄŸamiral, 26'sÄ± albay, 27'si yarbay, 37'si binbaÅŸÄ±, 21'i yÃ¼zbaÅŸÄ±, kalanlar ise diÄŸer alt rÃ¼tbelerde. ÅžÃ¼phelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest. Ã–rgÃ¼t lideri GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 firari ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise yakalama kararÄ± bulunuyor.

"HAK ETTÄ°KLERÄ° CEZALARI ALANA KADAR ETKÄ°N MÃœCADELEYE DEVAM"

Ã–te yandan konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, "Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, hain darbe giriÅŸiminde bulunan FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin hak ettikleri cezalarÄ± almalarÄ± iÃ§in etkin ve kararlÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶revini yapmaya devam edecektir."



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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