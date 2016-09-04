12:14, 03 Mart 2017 Cuma

Suudi Arabistan hac ve umre kontenjanÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor





Suudi Arabistan, 2030'da hac ve umre kontenjanÄ±nÄ± 30 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± planlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi ArabistanÂ Genel YatÄ±rÄ±m Otoritesi (SAIGA) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Faysal Bassarat, Suudi Arabistan hÃ¼kÃ¼metinin, 2030'daÂ hac ve umreÂ kontenjanÄ±nÄ± 30 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± hedeflediÄŸini sÃ¶yledi. Resmi ziyaret iÃ§in Suudi Arabistan KralÄ± Selman AbdÃ¼laziz el-Suud ile Endonezya'da bulunan Bassarat, baÅŸkent Cakarta'da gerÃ§ekleÅŸen Endonezya-Suudi Arabistan Ä°ÅŸ Forumu'na katÄ±ldÄ±. Bassarat, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Suudi Arabistan hÃ¼kÃ¼metinin hac ve umre kontenjanÄ±nÄ± arttÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, "Her yÄ±l 8 milyon kiÅŸi hac ve umre yapÄ±yor. Bu kontenjanÄ± 2030 yÄ±lÄ±nda 30 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± hedefliyoruz." dedi. Suudi Arabistan, geÃ§en hafta, Mekke'de kutsal mekanlardaki geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± bÃ¶lgelerdeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamen bittiÄŸini dolayÄ±sÄ±yla bu yÄ±l hac kotasÄ±nÄ± yÃ¼kselteceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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