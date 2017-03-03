AB'den TÃ¼rkiye ile anlaÅŸmada sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttuÄŸu iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB), son yayÄ±mladÄ±klarÄ± rapordaki verilere raÄŸmen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iliÅŸkin TÃ¼rkiye ile yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmada sÃ¶zlerini tuttuklarÄ±nÄ± iddia ederken, Ã¼ye Ã¼lkelerinin gÃ¶Ã§menleri durdurmak iÃ§in Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ duvarlarÄ±n temel haklara uyumlu olduÄŸunu savundu.
AB Komisyonu, geÃ§en sene 18 Mart'ta imzalanan AB-TÃ¼rkiye anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin 5. raporunu dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±. AB'nin Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸeni yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ raporda, TÃ¼rkiye'den 72 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± alÄ±nmasÄ± gerekirken bunlardan sadece 3 bin 565'inin kabul edildiÄŸi belirtildi.
AB'nin sÃ¶z verdiÄŸi ancak yerine getirmediÄŸi diÄŸer bir konu da, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yapÄ±lacak maddi katkÄ± oldu. AnlaÅŸmada 2016-2017 iÃ§in 3 milyar avro, 2018 iÃ§in de artÄ± 3 milyar avroluk katkÄ± kayda geÃ§irildi. 2,2 milyar avro projelendirilse de ÅŸimdiye kadar transfer edilen para miktarÄ± 750 milyon avro oldu.
AnlaÅŸma uyarÄ±nca 2016 yÄ±lÄ± sonuna kadar baÅŸlanmasÄ± gereken GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncelleÅŸtirilmesi mÃ¼zakereleri de gerÃ§ekleÅŸtirilmedi.
AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶zlerine baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± iddia etti.
"AB, anlaÅŸma kapsamÄ±ndaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmeye devam ediyor" denilen yazÄ±lÄ± cevapta, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yapÄ±lacak maddi katkÄ±nÄ±n transferini hÄ±zlandÄ±rdÄ±klarÄ±, ÅŸimdiye kadar 3 milyar avronun 2,2 milyar avrosunu projelendirdikleri ifade edildi. AyrÄ±ca bu ay yapÄ±lacak toplantÄ±da alÄ±nacak kararla rakamÄ±n 3 milyar avroya yaklaÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rkiye'den AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yerleÅŸtirilmesindeki yavaÅŸlÄ±ÄŸa iliÅŸkin de "TÃ¼rkiye'den sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± alÄ±nmasÄ±nda istikrarlÄ± bir hÄ±z var. Ãœye devletler de TÃ¼rkiye'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± mÃ¼lakat yapacak gÃ¶revliler dahil, yeniden yerleÅŸtirme operasyonlarÄ±na hazÄ±rlÄ±klarda ilerleme kaydediyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi konusunda ise AB Konseyinin, AB Komisyonunun mÃ¼zakerelere baÅŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki yetki talebini incelemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "AB-TÃ¼rkiye anlaÅŸmasÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven ve vadedilenlerin yapÄ±lmasÄ± sÃ¶zleÅŸmesi olarak gÃ¶rÃ¼yoruz ve her iki tarafÄ±n taahhÃ¼tlerini yerine getirmelerini bekliyoruz." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.
TRUMP'I ELEÅžTÄ°REN AB'NÄ°N DUVARLARI
AB her ne kadar ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ± nedeniyle eleÅŸtirse de, Ã¼ye Ã¼lkelerin inÅŸa ettiÄŸi duvarlar ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve mÃ¼ltecilerin gelmesini Ã¶nlemek iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerle anlaÅŸma yapma gibi uygulamalarÄ±nÄ±n aslÄ±nda iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼k olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya ise ÅŸu yanÄ±t verildi:
"AB'nin gÃ¶Ã§ politikasÄ±na, temel haklar ve insan haklarÄ±na saygÄ± ile Cenevre SÃ¶zleÅŸmesi'nde yer alan geri gÃ¶ndermeme ilkesi rehberlik ediyor. AmacÄ±mÄ±z, bir yandan korunmaya muhtaÃ§ kiÅŸiler iÃ§in gÃ¼venli ve yasal yollar sunarken diÄŸer yandan kaÃ§akÃ§Ä±larla mÃ¼cadele ederek ve dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼ engelleyerek, gÃ¶Ã§Ã¼ daha kapsamlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶netmek. DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n asÄ±l sebeplerini ele almak istiyoruz ve en savunmasÄ±z kiÅŸilere fon desteÄŸi ve doÄŸrudan destek saÄŸlayarak yardÄ±m ediyoruz. Bunu elbette partner Ã¼lkelerimiz ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde yapÄ±yoruz."
AB, 12 ayrÄ± dikenli tel duvar ve "sembolik duvar" sayÄ±labilecek anlaÅŸmalarla kendini savaÅŸ, zulÃ¼m ve yoksulluktan kaÃ§anlara karÅŸÄ± "korumaya" almÄ±ÅŸ durumda. Ä°spanya'da 2, Macaristan'da 3, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Avusturya, Slovenya, Estonya ile AB Ã¼yesi olmayan Makedonya'da birer duvar bulunuyor.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ""KÃ¼ltÃ¼r faaliyetleri adÄ± altÄ±nda niteliksiz, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uymayan, kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±mÄ±za katkÄ± saÄŸlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalÄ±yÄ±z. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri kÃ¼ltÃ¼rel sÄ±ÄŸlaÅŸmadÄ±r" dedi
Antalya'da 6 Mart tarihinde dÃ¼zenlenecek Runatolia koÅŸusunda bu yÄ±l Otizm hastalarÄ±na destek olmak iÃ§in birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ de katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceÄŸim. Bana emrolan sefere Ã§Ä±kmak, zafer ise Allah'Ä±ndÄ±r diyoruz. Biz baktÄ±k izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaÅŸÄ±rÄ±m Almanyaâ€™da yine de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸuruz." dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine 14 icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, "AB, anlaÅŸma kapsamÄ±ndaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmeye devam ediyor" iddiasÄ±nda bulundu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Åžubat-1 Mart tarihlerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 35, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ise 6'sÄ± DEAÅž, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak Ã¼zere 15 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
221 sanÄ±klÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ana davasÄ±nÄ±n iddianamesi tamamlandÄ±. Ä°ddianamede 38 sanÄ±k iÃ§in 2 bin 988 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "BÃ¶lgede ciddi bir hareketlilik baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§'tir." dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, TÃœBÄ°TAK'ta bugÃ¼ne kadar bin 846 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son verildi. BakanlÄ±kta ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda ise 440 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±" dedi
YurtiÃ§inde Åžubat ayÄ± enflasyonun beklentileri aÅŸmasÄ± kurda yÃ¼kseliÅŸe neden oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Tutak Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Erat'a saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK mensubu 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki TÃ¼rklerle toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye sizin emrinizde bir Ã¼lke deÄŸil. Siz TÃ¼rkiye'nin patronu deÄŸilsiniz" dedi
TÃ¼ketici FiyatlarÄ± Endeksi Åžubat'ta beklentileri aÅŸtÄ±, yÄ±llÄ±k bazda enflasyon Nisan 2012'den beri en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde dÃ¼n etkili olan depremde evleri aÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren ailelerden bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n kurduÄŸu Ã§adÄ±rlarda, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki seralarda soÄŸuktan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Mersin'de etkili olan saÄŸanak nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. Mersin Ãœniversitesi'nin bugÃ¼n tatil edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Rize'deki Ayder YaylasÄ±, geleceÄŸin cazibe merkezi olmasÄ± ve kaÃ§ak yapÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi iÃ§in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me hazÄ±rlanÄ±yor