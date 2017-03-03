12:29, 03 Mart 2017 Cuma

AB'den TÃ¼rkiye ile anlaÅŸmada sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttuÄŸu iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB), son yayÄ±mladÄ±klarÄ± rapordaki verilere raÄŸmen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iliÅŸkin TÃ¼rkiye ile yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmada sÃ¶zlerini tuttuklarÄ±nÄ± iddia ederken, Ã¼ye Ã¼lkelerinin gÃ¶Ã§menleri durdurmak iÃ§in Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ duvarlarÄ±n temel haklara uyumlu olduÄŸunu savundu.

AB Komisyonu, geÃ§en sene 18 Mart'ta imzalanan AB-TÃ¼rkiye anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin 5. raporunu dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±. AB'nin Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸeni yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ raporda, TÃ¼rkiye'den 72 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± alÄ±nmasÄ± gerekirken bunlardan sadece 3 bin 565'inin kabul edildiÄŸi belirtildi.

AB'nin sÃ¶z verdiÄŸi ancak yerine getirmediÄŸi diÄŸer bir konu da, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yapÄ±lacak maddi katkÄ± oldu. AnlaÅŸmada 2016-2017 iÃ§in 3 milyar avro, 2018 iÃ§in de artÄ± 3 milyar avroluk katkÄ± kayda geÃ§irildi. 2,2 milyar avro projelendirilse de ÅŸimdiye kadar transfer edilen para miktarÄ± 750 milyon avro oldu.

AnlaÅŸma uyarÄ±nca 2016 yÄ±lÄ± sonuna kadar baÅŸlanmasÄ± gereken GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncelleÅŸtirilmesi mÃ¼zakereleri de gerÃ§ekleÅŸtirilmedi.

AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶zlerine baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± iddia etti.

"AB, anlaÅŸma kapsamÄ±ndaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmeye devam ediyor" denilen yazÄ±lÄ± cevapta, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yapÄ±lacak maddi katkÄ±nÄ±n transferini hÄ±zlandÄ±rdÄ±klarÄ±, ÅŸimdiye kadar 3 milyar avronun 2,2 milyar avrosunu projelendirdikleri ifade edildi. AyrÄ±ca bu ay yapÄ±lacak toplantÄ±da alÄ±nacak kararla rakamÄ±n 3 milyar avroya yaklaÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.

TÃ¼rkiye'den AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yerleÅŸtirilmesindeki yavaÅŸlÄ±ÄŸa iliÅŸkin de "TÃ¼rkiye'den sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± alÄ±nmasÄ±nda istikrarlÄ± bir hÄ±z var. Ãœye devletler de TÃ¼rkiye'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± mÃ¼lakat yapacak gÃ¶revliler dahil, yeniden yerleÅŸtirme operasyonlarÄ±na hazÄ±rlÄ±klarda ilerleme kaydediyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi konusunda ise AB Konseyinin, AB Komisyonunun mÃ¼zakerelere baÅŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki yetki talebini incelemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "AB-TÃ¼rkiye anlaÅŸmasÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven ve vadedilenlerin yapÄ±lmasÄ± sÃ¶zleÅŸmesi olarak gÃ¶rÃ¼yoruz ve her iki tarafÄ±n taahhÃ¼tlerini yerine getirmelerini bekliyoruz." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

TRUMP'I ELEÅžTÄ°REN AB'NÄ°N DUVARLARI

AB her ne kadar ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ± nedeniyle eleÅŸtirse de, Ã¼ye Ã¼lkelerin inÅŸa ettiÄŸi duvarlar ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve mÃ¼ltecilerin gelmesini Ã¶nlemek iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerle anlaÅŸma yapma gibi uygulamalarÄ±nÄ±n aslÄ±nda iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼k olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya ise ÅŸu yanÄ±t verildi:

"AB'nin gÃ¶Ã§ politikasÄ±na, temel haklar ve insan haklarÄ±na saygÄ± ile Cenevre SÃ¶zleÅŸmesi'nde yer alan geri gÃ¶ndermeme ilkesi rehberlik ediyor. AmacÄ±mÄ±z, bir yandan korunmaya muhtaÃ§ kiÅŸiler iÃ§in gÃ¼venli ve yasal yollar sunarken diÄŸer yandan kaÃ§akÃ§Ä±larla mÃ¼cadele ederek ve dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼ engelleyerek, gÃ¶Ã§Ã¼ daha kapsamlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶netmek. DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n asÄ±l sebeplerini ele almak istiyoruz ve en savunmasÄ±z kiÅŸilere fon desteÄŸi ve doÄŸrudan destek saÄŸlayarak yardÄ±m ediyoruz. Bunu elbette partner Ã¼lkelerimiz ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde yapÄ±yoruz."

AB, 12 ayrÄ± dikenli tel duvar ve "sembolik duvar" sayÄ±labilecek anlaÅŸmalarla kendini savaÅŸ, zulÃ¼m ve yoksulluktan kaÃ§anlara karÅŸÄ± "korumaya" almÄ±ÅŸ durumda. Ä°spanya'da 2, Macaristan'da 3, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Avusturya, Slovenya, Estonya ile AB Ã¼yesi olmayan Makedonya'da birer duvar bulunuyor.

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