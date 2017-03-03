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12:33, 03 Mart 2017 Cuma

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Ä°stanbul Adliyesinde 'rÃ¼ÅŸvet' operasyonu: 18 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul Adliyesinde 'rÃ¼ÅŸvet' operasyonu: 18 gÃ¶zaltÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine 14 icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerineÂ Ä°stanbul Adliyesinde faaliyet gÃ¶steren 14 ayrÄ± icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yÃ¶nelik "rÃ¼ÅŸvet" operasyonunda 16'sÄ± kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda yer alan icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde, "icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nca rÃ¼ÅŸvet alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve rÃ¼ÅŸvetsiz iÅŸlem yaptÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±" ÅŸikayetleri Ã¼zerine inceleme baÅŸlatÄ±p, bu dairelerde fiziki ve teknik takip yaptÄ±rdÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere gizli kameralar yerleÅŸtirildi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla belirlenen 14 icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. EÅŸ zamanlÄ± operasyonla 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

EMNÄ°YETTEN AÃ‡IKLAMA

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 Åžubat tarihli baÅŸvuru tarihli ihbar formundaki, "Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesinde bulunan icra Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yapmasÄ± gereken iÅŸleri yapmak iÃ§in bazen masraf, bazen harÃ§lÄ±k olarak maddi talepte bulunduklarÄ±, talepleri karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± zaman ise bÃ¼rolarÄ±na ait dosyalara tavÄ±r aldÄ±klarÄ± ve iÅŸlemleri yavaÅŸlattÄ±klarÄ±" iddialarÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu iddialar Ã¼zerine savcÄ±lÄ±k talimatÄ± Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, suÃ§ iÅŸledikleri iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerle ilgili iletiÅŸimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alÄ±nmasÄ± ve sinyal bilgilerinin tespiti amacÄ±yla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda, rÃ¼ÅŸvet suÃ§unun iÅŸlendiÄŸinin belirlenmesi Ã¼zerine belirlenen adreslere operasyon dÃ¼zenlendi.

Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince 1 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar kapsamÄ±nda, icra mÃ¼dÃ¼rleri Z.G. ve M.F.Åž, icra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± Y.Ã–, S.T, E.D, M.H, Ä°.A, Z.L, G.B, S.G, F.Y, icra zabÄ±t katipleri, C.H, E.K, K.S, Y.S, E.K ile hukuk bÃ¼rosu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± R.B. ve G.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bu arada ÅŸÃ¼phelilerin bu yolla yÄ±llÄ±k 1 milyon liranÄ±n Ã¼zerinde haksÄ±z kazanÃ§ elde ettikleri iddia ediliyor.Â 



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