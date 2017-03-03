12:44, 03 Mart 2017 Cuma

Bakan Zeybekci: Pazar yine Almanya'ya gideceÄŸim





Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceÄŸim. Bana emrolan sefere Ã§Ä±kmak, zafer ise Allah'Ä±ndÄ±r diyoruz. Biz baktÄ±k izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaÅŸÄ±rÄ±m Almanyaâ€™da yine de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸuruz." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ekonomi BakanÄ±Â Nihat Zeybekci, Almanya'da 5 Mart'ta dÃ¼zenlenecek programÄ±naÂ Alman yetkililerce salon verilmemesi Ã¼zerine, "Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantÄ±larÄ±mÄ±zÄ± iptal ediyorlarmÄ±ÅŸ. Pazar ben yineÂ Almanya'ya gideceÄŸim. Bana emrolan sefere Ã§Ä±kmak, zafer ise Allah'Ä±ndÄ±r diyoruz. Biz baktÄ±k, gÃ¶rdÃ¼k izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaÅŸÄ±rÄ±mÂ Almanyaâ€™daÂ yine deÂ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zlaÂ buluÅŸuruzÂ kimse merak etmesin." dedi.

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