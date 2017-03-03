12:45, 03 Mart 2017 Cuma

Antalya'daki Runatolia koÅŸusunda Otizm'e destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bu yÄ±l 11'ncisi dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Antalya Runatolia Maratonu, 2 bini yabancÄ± yaklaÅŸÄ±k 11 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 Mart'ta yapÄ±lacak.

Runatolia'ya bu yÄ±l halk koÅŸusu ile birlikte 11 bin kiÅŸi katÄ±lacak. TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k life style maratonu olarak bilinen uluslararasÄ± Antalya Runatolia Maratonuna Otizmli hastalara destek olmak amacÄ±yla bir Ã§ok Ã¼nlÃ¼ isim de destek olmak iÃ§in katÄ±lÄ±m da bulunacak.

Terracity AVM'de 4 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ tÃ¼m sporcularÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek 'Makarna partisi' ile baÅŸlayacak etkinlikler sÃ¼resince, MuratpaÅŸa Kent MeydanÄ±'nda Ã§ocuklar iÃ§in dÃ¼zenlenecek minik adÄ±mlar koÅŸusu, kadÄ±nlara Ã¶zel yÃ¼ksek topuk koÅŸusu ve kÄ±sa mesafe koÅŸmak isteyenler iÃ§in Terracity Run koÅŸularÄ± yapÄ±lacak. 6 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ ise UluslararasÄ± Runatolia Maratonu ve ardÄ±ndan yarÄ±ÅŸ sonrasÄ± dÃ¼zenlenecek geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir parti dÃ¼zenlenecek.

Runatolia'ya bu yÄ±l 8 bin kiÅŸi, Terracity Run altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek halk koÅŸusuna ise 3 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Runatolia maratonu ise 10 km, 21 km ve 42 km olmak Ã¼zere 3 farklÄ± mesafede, Terracity Run da 4 km mesafede gerÃ§ekleÅŸtirilecek.