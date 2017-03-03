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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:37, 03 Mart 2017 Cuma
Genel
GÃ¼ncelleme: 21:20, 03 Mart 2017 Cuma

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De Niro'nun otizmli oÄŸluna civalÄ± aÅŸÄ± iddiasÄ±
De Niro'nun otizmli oÄŸluna civalÄ± aÅŸÄ± iddiasÄ±

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Robert De Niro'nun, oÄŸlunun otizmli olmasÄ±nÄ± "tiyomersal" iÃ§eren aÅŸÄ±ya baÄŸlamasÄ± civalÄ± aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden kÃ¶rÃ¼kledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Robert De Niro'nun, Washington'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde, oÄŸlu Elliot'Ä±n Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda uygulanan ve kimi aÅŸÄ±larda bulunan civa bazlÄ± koruyucu madde "tiyomersal"Ä± iÃ§eren bir aÅŸÄ±yÄ± olduktan sonra otizme yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, bu konuda "gerÃ§eÄŸi yazacak" gazetecilere 100 bin dolar Ã¶dÃ¼l vereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±yla aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± yeniden alevlendi.

Ä°ddiayÄ± deÄŸerlendiren bilim insanlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ise, Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda uygulanan bazÄ± aÅŸÄ±larda yer alan civa bazlÄ± "tiyomersal" maddesinin, otizm, geliÅŸimsel bozukluk gibi hastalÄ±klarÄ±n geliÅŸiminde etkili olduÄŸuna iliÅŸkin bir veri olmadÄ±ÄŸÄ± ve etil civanÄ±n bir hafta iÃ§erisinde vÃ¼cuttan tamamen atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde.

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Ä°lgili Konular otizm
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