De Niro'nun otizmli oÄŸluna civalÄ± aÅŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Robert De Niro'nun, Washington'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde, oÄŸlu Elliot'Ä±n Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda uygulanan ve kimi aÅŸÄ±larda bulunan civa bazlÄ± koruyucu madde "tiyomersal"Ä± iÃ§eren bir aÅŸÄ±yÄ± olduktan sonra otizme yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, bu konuda "gerÃ§eÄŸi yazacak" gazetecilere 100 bin dolar Ã¶dÃ¼l vereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±yla aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± yeniden alevlendi.
Ä°ddiayÄ± deÄŸerlendiren bilim insanlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ise, Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda uygulanan bazÄ± aÅŸÄ±larda yer alan civa bazlÄ± "tiyomersal" maddesinin, otizm, geliÅŸimsel bozukluk gibi hastalÄ±klarÄ±n geliÅŸiminde etkili olduÄŸuna iliÅŸkin bir veri olmadÄ±ÄŸÄ± ve etil civanÄ±n bir hafta iÃ§erisinde vÃ¼cuttan tamamen atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde.
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ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Robert De Niro'nun, oÄŸlunun otizmli olmasÄ±nÄ± "tiyomersal" iÃ§eren aÅŸÄ±ya baÄŸlamasÄ± civalÄ± aÅŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden kÃ¶rÃ¼kledi
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