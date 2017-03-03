12:59, 03 Mart 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'kÃ¼ltÃ¼rel sÄ±ÄŸlaÅŸma' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±nda konuÅŸtu.

"GeÃ§tiÄŸimiz 14 yÄ±lda kÃ¼ltÃ¼r alanÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli iÅŸler de yapÄ±ldÄ±." diyen ErdoÄŸan, "Mesela doÄŸrudan bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± mÃ¼ze sayÄ±sÄ± 93'ten 198'e, mÃ¼ze ve Ã¶ren yeri ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± 7,4 milyondan 17,3 milyona Ã§Ä±ktÄ±. Destek verilen Ã¶zel tiyatro sayÄ±sÄ± 59'dan 216'ya, sinemaya verilen destek miktarÄ± da 6 milyon dolardan 176 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ãœlkemizdeki sinema seyircisi sayÄ±sÄ± 23,5 milyondan 58 milyonun Ã¼zerine Ã§Ä±karken, Ã¶zellikle yerli filmler 31 milyon seyirciyle tarihimizin en yÃ¼ksek seyirci potansiyeline ulaÅŸtÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Ã‡AÄžIMIZIN EN BÃœYÃœK SORUNLARINDAN BÄ°RÄ° KÃœLTÃœREL SIÄžLAÅžMA"

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÃ¼ltÃ¼r faaliyetleri adÄ± altÄ±nda niteliksiz, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uymayan, kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±mÄ±za katkÄ± saÄŸlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalÄ±yÄ±z. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri kÃ¼ltÃ¼rel sÄ±ÄŸlaÅŸmadÄ±r. HiÃ§bir derinliÄŸi ve kalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan, gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retilip gÃ¼nlÃ¼k tÃ¼ketilen iÅŸlerle bir kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyet inÅŸa edilemez. KalÄ±cÄ± ve uzun vadeli iÅŸlere yoÄŸunlaÅŸmak zorundayÄ±z. Ã–zellikle genÃ§lerimizi bir ustanÄ±n, bir Ã¼stadÄ±n dizinin dibinde oturtarak gerÃ§ek sanat ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¶ÄŸrenmeye teÅŸvik etmeliyiz. Benim siyasetteki tecrÃ¼bem bunu gÃ¶steriyor."

"Milli kÃ¼ltÃ¼r ÅŸuuruna ihtiyacÄ±mÄ±z bulunuyor. UnutmayÄ±nÄ±z siyasi iktidar seÃ§imle, oyla, sandÄ±kla olunabilir ama kÃ¼ltÃ¼r iktidarÄ± iÃ§in Ã§ok daha farklÄ± bir birikime, emeÄŸe, Ã§alÄ±ÅŸmaya, dirsek Ã§Ã¼rÃ¼tmeye, alÄ±n teri dÃ¶kmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var." ÅŸeklinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÃ¼ltÃ¼rel yabancÄ±laÅŸmaya ve kÃ¼ltÃ¼r emperyalizmine karÅŸÄ± yerli ve milli olan kÃ¼ltÃ¼r deÄŸerlerimizi evrensel dille yeniden keÅŸfetmeli, yeniden inÅŸa etmeliyiz. Bir kÃ¼ltÃ¼r Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼n formunun yerli ve milli olmasÄ±, onun manasÄ±nÄ±n ve mesajÄ±nÄ±n evrensel olmasÄ±na asla engel deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.