Ã‡in'in yeni ticaret bakanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¶reve yeni atanan Ã‡in Ticaret BakanÄ± Zhong Shan, bugÃ¼n BÃ¼yÃ¼k Halk SarayÄ±'nda meÅŸhur "bakanlar geÃ§idi" sÄ±rasÄ±nda ilk kez basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.
Zhong Shan, gelecekte Ã‡in'in dÄ±ÅŸ ticarete daha Ã§ok Ã¶nem vereceÄŸini, ancak dÄ±ÅŸ ticaretin geliÅŸme modelini dÃ¼zelterek nicelik artÄ±ÅŸÄ±ndan kalitenin yÃ¼kseltilmesine geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi.
BÃ¼yÃ¼k Halk SarayÄ±'nÄ±n kuzey kapÄ±sÄ±nda 100 metre uzunluÄŸundaki kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gerÃ§ekleÅŸtirilen "bakanlar geÃ§idi" bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyor. Bakanlar ve bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey bÃ¼rokratlar bu halÄ±da yÃ¼rÃ¼yerek toplantÄ± salonuna giriyor. Gazeteciler bu esnada bakanlara soru yÃ¶neltebiliyor.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki konuÅŸma yapma iznini geri Ã§eken belediye bu sabah yapÄ±lan bomba ihbarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°nsan haklarÄ±nÄ± savunan gruplar, BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin Ã¼ye ve gÃ¶zlemci Ã¼lkelerinin daimi temsilcilerine aÃ§Ä±k mektup yolladÄ±
Yahudi yerleÅŸimcilerce yakÄ±larak katledilen 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ebu Hudayr'Ä±n ailesinin, katillerin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi reddedildi
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ana Harekat Daire BaÅŸkanÄ± Rudskoy, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki MÃ¼nbiÃ§'in, bugÃ¼nden itibaren Suriye ordusuna devredileceÄŸini bildirdi
Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde merkez saÄŸÄ±n adayÄ± Fillon'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Solere gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
Mesut Barzani'nin BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Hawrami, "PKK'ya soruyorum: MÃ¼nbiÃ§'i Suriye rejimi ordusuna teslim ettiniz, eÄŸer sorun aramÄ±yorsanÄ±z neden Sincar'dan da Ã§ekilmiyorsunuz?" dedi
Ã‡in'in meÅŸhur bakanlar geÃ§idi bugÃ¼n dÃ¼zenlendi.Yeni ticaret bakanÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±
Suudi Arabistan, 2030'da hac ve umre kontenjanÄ±nÄ± 30 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± planlÄ±yor
Almanyaâ€™nÄ±n Gaggenau kentindeki belediye binasÄ±nÄ±n bomba ihbarÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haber veriliyor. Polisin binadaki aramasÄ± sÃ¼rÃ¼yor
PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±, "PKK'lÄ±larÄ±n ateÅŸi Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
BALTÃœRK Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡olakoÄŸlu, "DOST BirliÄŸi'nin sadece Bulgaristan'da yaÅŸayan TÃ¼rkler iÃ§in deÄŸil, Bulgaristan siyaseti aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir artÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼, izledikleri siyaset Ä±rk ayrÄ±mÄ±na dayanmÄ±yor. Halka hizmet etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir siyaset sÃ¶z konusu" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu ile Rusya Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komisyonu arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla Rusya'daki TÃ¼rklerin Rus OmbudsmanÄ±'na baÅŸvurmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±
Yemen El-Saeed bÃ¶lgesinde El Kaide'nin olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len hedeflere bu sabah ABD uÃ§aklarÄ±nca saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Almanya'nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentindeki Wuppertal Johannes Rau Lisesi yÃ¶netimi, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin namaz kÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Fransa'nÄ±n Calais kentinde belediye, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ve yÄ±kanma imkanÄ± saÄŸlayan seyyar duÅŸ kabinlerinin yerleÅŸtirilmesine aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla yasak getirdi
Brezilya'da dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump hakkÄ±ndaki sert eleÅŸtiriyle bilinen SenatÃ¶r Aloysio Nunes getirildi.