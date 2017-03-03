14:17, 03 Mart 2017 Cuma

Ã‡in'in yeni ticaret bakanÄ± "bakanlar geÃ§idi"nde





Ã‡in'in meÅŸhur bakanlar geÃ§idi bugÃ¼n dÃ¼zenlendi.Yeni ticaret bakanÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¶reve yeni atanan Ã‡in Ticaret BakanÄ± Zhong Shan, bugÃ¼n BÃ¼yÃ¼k Halk SarayÄ±'nda meÅŸhur "bakanlar geÃ§idi" sÄ±rasÄ±nda ilk kez basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Zhong Shan, gelecekte Ã‡in'in dÄ±ÅŸ ticarete daha Ã§ok Ã¶nem vereceÄŸini, ancak dÄ±ÅŸ ticaretin geliÅŸme modelini dÃ¼zelterek nicelik artÄ±ÅŸÄ±ndan kalitenin yÃ¼kseltilmesine geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi. BÃ¼yÃ¼k Halk SarayÄ±'nÄ±n kuzey kapÄ±sÄ±nda 100 metre uzunluÄŸundaki kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gerÃ§ekleÅŸtirilen "bakanlar geÃ§idi" bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyor. Bakanlar ve bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey bÃ¼rokratlar bu halÄ±da yÃ¼rÃ¼yerek toplantÄ± salonuna giriyor. Gazeteciler bu esnada bakanlara soru yÃ¶neltebiliyor.

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