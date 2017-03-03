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16:43, 03 Mart 2017 Cuma
Irak
14:19, 03 Mart 2017 Cuma

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Barzani'nin baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±ndan PKK'ya tepki
Barzani'nin baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±ndan PKK'ya tepki

Mesut Barzani'nin BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Hawrami, "PKK'ya soruyorum: MÃ¼nbiÃ§'i Suriye rejimi ordusuna teslim ettiniz, eÄŸer sorun aramÄ±yorsanÄ±z neden Sincar'dan da Ã§ekilmiyorsunuz?" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut Barzani'nin BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±Â Hemin Hawrami, PKK'nÄ±nÂ Musul'unÂ SincarÂ ilÃ§esinden Ã§Ä±kmamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Suriyeli PeÅŸmergeler ile PKK'lÄ± terÃ¶ristler arasÄ±nda Sincar'da Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma Ã¼zerine twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunan Hawrami, "PKK'ya soruyorum: MÃ¼nbiÃ§'i Suriye rejimi ordusuna teslim ettiniz, eÄŸer sorun aramÄ±yorsanÄ±z neden Sincar'dan da Ã§ekilmiyorsunuz?" ifadelerini kullandÄ±.

"PKK DA SÄ°NCAR'DAN Ã‡EKÄ°LMELÄ°DÄ°R"

PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin Kobani'ye gidiÅŸini de hatÄ±rlatan Hawrami, ÅŸu ifadelere yer verdi:

"PKK militanlarÄ± Hanesur'a geÃ§mek isteyen Roj PeÅŸmergeleri'ne 1 saat iÃ§erisinde bÃ¶lgeyi terk etmeleri tehdidinde bulunduktan sonra saldÄ±rdÄ±. PKK, PeÅŸmerge'yi engelleyemez. PeÅŸmerge, DEAÅž'Ä± pÃ¼skÃ¼rtÃ¼p Kobani'den Ã§ekildi. PKK da Sincar'dan Ã§ekilmelidir."

Irak'ta Musul'un Sincar ilÃ§esinde PKK'ya baÄŸlÄ± militanlar ile Suriyeli PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, 4 PeÅŸmerge ile 3 PKK'lÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

PKK, AÄŸustos 2014'te DEAÅž'Ä±n Sincar ilÃ§esine saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek bÃ¶lgede varlÄ±k gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular barzani Hawrami pkk IKBY
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