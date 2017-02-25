Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mitingi iptal edildi

Bakan Zeybekci: Pazar yine Almanya'ya gideceÄŸim

Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceÄŸim. Bana emrolan sefere Ã§Ä±kmak, zafer ise Allah'Ä±ndÄ±r diyoruz. Biz baktÄ±k izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaÅŸÄ±rÄ±m Almanyaâ€™da yine de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸuruz." dedi