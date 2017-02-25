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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:43, 03 Mart 2017 Cuma
GÃ¼ncel
14:20, 03 Mart 2017 Cuma

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Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mitingi iptal edildi
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mitingi iptal edildi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BartÄ±n mitingi uÃ§aÄŸÄ±n yoÄŸun sis nedeniyle Zonguldak HavalimanÄ±'na inememesi nedeniyle iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n BartÄ±n ve ardÄ±ndan Sinopâ€™ta mitinglere halka hitap edecekti. Ancak YÄ±ldÄ±rÄ±m, BartÄ±nâ€™a geliÅŸinde Ã‡aycuma HavaalanÄ±â€™na sis nedeniyle iniÅŸ yapamadÄ±. Bunun Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sinop'a geÃ§iÅŸ yaptÄ±.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m
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