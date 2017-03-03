GÃ¼ncelleme: 04:26, 04 Mart 2017 Cumartesi

Åžehirli Ã§oban | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uzun yÄ±llar gÃ¶Ã§erlik yaptÄ±ktan sonra, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§inÂ ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n bir zamanlar kÃ¶y olan merkez KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§esine yerleÅŸen Mehmet BaÄŸatemur, ÅŸehrin bÃ¼yÃ¼mesi ve bulunduklarÄ± bÃ¶lgenin imara aÃ§Ä±lmasÄ± nedeniyle hayvanlarÄ±nÄ± lÃ¼ks sitelerin bulunduÄŸu yÃ¼ksek binalar arasÄ±nda otlatÄ±yor.

GÃ¶Ã§er bir ailenin Ã§ocuÄŸu olarak gÃ¶zlerini kÄ±l Ã§adÄ±rda dÃ¼nyaya aÃ§an ve uzun yÄ±llar hayvanlarÄ±na verimli otlaklar bulmak iÃ§in yÄ±lÄ±n farklÄ± dÃ¶nemlerinde gÃ¶Ã§ etmek durumunda kalan 39 yaÅŸÄ±ndaki BaÄŸatemur, 5 yÄ±l Ã¶nce o dÃ¶nemde kÃ¶y olan MehmetÃ§ik Mahallesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±.

Burada ev yapÄ±p hayvanlarÄ± iÃ§in ahÄ±r inÅŸa eden BaÄŸatemur, eÅŸinin desteÄŸiyle baba mesleÄŸi hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye devam etti.

Åžehrin bÃ¼yÃ¼mesi ve bulunduklarÄ± bÃ¶lgenin imara aÃ§Ä±lmasÄ± nedeniyle koyun ve keÃ§ilerini otlattÄ±ÄŸÄ± meralara yeni binalar yapÄ±lan besici, hayvanlarÄ±nÄ± lÃ¼ks sitelerin etrafÄ±nda otlatÄ±yor.

YaklaÅŸÄ±k 200 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvana bakan "ÅŸehirli Ã§oban", tÃ¼m zorluklara raÄŸmen hayvanlarÄ± iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z mesai yapÄ±yor.

HenÃ¼z gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±madan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mesaisinde gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ koyunlarÄ±yla geÃ§iren Mehmet BaÄŸatemur, gÃ¼cÃ¼ yettiÄŸince mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Sitelerin arasÄ±nda otlattÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ akÅŸama doÄŸru eve gÃ¶tÃ¼ren besici, Ã¶zellikle yakÄ±ndan ilgilendiÄŸi anneleri Ã¶len kuzu ve oÄŸlaklarÄ± biberonla beslemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

BaÄŸatemur, doÄŸduÄŸu gÃ¼nden beri hayvancÄ±lÄ±kla ilgilendiÄŸini ve bu nedenle okula hiÃ§ gidemediÄŸini aktararak, kent merkezine yakÄ±n kÃ¶ye taÅŸÄ±nmalarÄ± sayesinde evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitimine devam edebildiÄŸini dile getirdi.Â