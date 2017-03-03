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Avrupalı Türklerden Alman medyasına 'çifte standart' tepkisi
Avrupalı Türklerden Alman medyasına 'çifte standart' tepkisi

Avrupalı Türk İşletmeler Ağı Başkanı Karakaya, Alman medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yayınlarında çifte standart içinde olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupalı Türk İşletmeler Ağı (NETU) Başkanı Veli Karakaya, yaptığı açıklamada, Alman medyasının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haberlerini “sistematik bir algı yönetimi” olarak değerlendirerek, ''Bunun basın özgürlüğü ve tarafsızlık açısından son derece tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Bu tür propagandaları biz Almanya'nın en karanlık dönemlerinden tanıyoruz." dedi.

ALMAN HALKI TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNDEN HABERSİZ

Ancak Alman halkının Türkiye'nin yakın tarihinden habersiz olduğunu vurgulaya Karakaya, "Mesela darbeleri, parti kapatmalarını, vesayet rejimlerini, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları bilmiyor. Medyada bunu kullanıyor. Bu dönemlerde sessiz kalan Alman medyası, Cumhurbaşkanımız ile ilgili yayınlarda devamlı özgürlükleri savunduklarını iddia ediyor. Ben bunu sahici bulmuyorum ve çifte standart olarak değerlendiriyorum.'' ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAPILAN HAKARETLERİ FİKİR VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ SANIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretleri fikir ve sanat özgürlüğü olarak savunan basın kuruluşlarının Erdoğan bir şiiri okuduğu için mahkum edildiğinde sessiz kaldıklarını hatırlatan Karakaya, ''Bunu nasıl izah edeceksiniz? PKK terör örgütüne ‘yasaklı işçi partisi’ demeyi nasıl izah edeceksiniz? 15 Temmuz darbe girişimine, parlamentonun bombalanmasını ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne kayıtsız kalınmasını nasıl izah edeceksiniz?'' şeklinde konuştu.



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