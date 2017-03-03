Fillon'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde merkez saÄŸÄ±n adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Thierry Solere gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ãœlkede cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yaklaÅŸÄ±rken, merkez saÄŸÄ±n adayÄ± FranÃ§ois Fillon'a verilen destek, yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle azalÄ±yor. Ã‡ok sayÄ±da parlamenter ve belediye baÅŸkanÄ± Fillon'a olan desteÄŸini geri Ã§ekerken, son olarak Fillon'un kampanya sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Solere istifa ettiÄŸini duyurdu.
Fransa saÄŸÄ±nÄ±n Ã¶n seÃ§imini dÃ¼zenleyen ve daha sonra Fillon'un kampanya sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini Ã¼stlenen milletvekili Solere, sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–n seÃ§imlerin dÃ¼zenleyicisi olarak, FranÃ§ois Fillon'un sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini bÄ±rakmaya karar verdim." ifadelerini kullandÄ±.
EÅŸi ve iki Ã§ocuÄŸunu hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan "danÄ±ÅŸman" sÄ±fatÄ±yla devletten maaÅŸ aldÄ±rmakla suÃ§lanan Fillon'a yÃ¶nelik iddialar Ã¼zerine soruÅŸturma aÃ§an savcÄ±lÄ±k, Fillon'u 15 Mart'ta ifade vermeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Fillon, hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±nÄ± reddederek, adaylÄ±ktan vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtmiÅŸti.
Anketlerde daha Ã¶nce nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± olarak gÃ¶sterilen 62 yaÅŸÄ±ndaki eski BaÅŸbakan Fillonâ€™un, sÃ¶z konusu soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan popÃ¼laritesi oldukÃ§a dÃ¼ÅŸerken yarÄ±ÅŸÄ± kazanma ÅŸansÄ± azalmÄ±ÅŸtÄ±.
YENÄ° ADAY JUPPE MÄ°?
Fillon'a yÃ¶nelik soruÅŸturma saÄŸ adayÄ±n seÃ§ilme ÅŸansÄ±nÄ± azaltÄ±rken, adaylÄ±ktan Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼nde de baskÄ±lar artÄ±yor. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ SenatÃ¶r Fabienne Keller tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§ekilme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Ã§ok sayÄ±da milletvekili, senatÃ¶r ve belediye baÅŸkanÄ± da destek verdi.
Eski BaÅŸbakan Fillon, Fransa saÄŸÄ±nÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere yapÄ±lan Ã¶n seÃ§imleri, tecrÃ¼beli adaylar Alan Juppe ve Nicolas Sarkozy'i sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde geride bÄ±rakarak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
CumhuriyetÃ§iler (LR) partisi iÃ§erisinden Sarkozy ve Juppe destekÃ§ileri de Fillon'un adaylÄ±ktan Ã§ekilmesi ve Sarkozy veya Juppe'nin aday gÃ¶sterilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Ã‡ok sayÄ±da seÃ§ilmiÅŸ, Juppe'nin saÄŸÄ±n adayÄ± olarak seÃ§imlere girmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Juppe'nin ekibi, Ã§aÄŸrÄ±lara tepki olarak bu yÃ¶nde bir deÄŸiÅŸikliÄŸe sÄ±cak baktÄ±klarÄ± mesajÄ± verdi.
Milletvekilleri geÃ§en ay, "HakkÄ±mda soruÅŸturma aÃ§Ä±lÄ±rsa istifa ederim" ÅŸeklinde konuÅŸan Fillon'un soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na raÄŸmen adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyarak seÃ§mene olumsuz mesaj verdiÄŸini belirtiyor. Fransa saÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸebilecek olasÄ± aday deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 17 Mart akÅŸamÄ±na kadar karar verilmesi gerekiyor. AdaylarÄ±n bu tarihe kadar Anayasa Konseyine bildirilmesi gerekiyor.
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Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde merkez saÄŸÄ±n adayÄ± Fillon'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Solere gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
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