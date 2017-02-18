14:58, 03 Mart 2017 Cuma

Eski SPK Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±nda



Foto: ArÅŸiv

FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan eski SPK Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan eski Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK) Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Daire BaÅŸkanÄ±Â Ä°brahim Ethem SancakÂ Bursa'da yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul ve Ankara emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerince FETÃ–/PDY soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda aranan ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski SPK Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Daire BaÅŸkanÄ± Sancak'Ä±n Bursa'da bir evde gizlendiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°stihbaratÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerineÂ BursaÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, adrese operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, Sancak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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