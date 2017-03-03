15:01, 03 Mart 2017 Cuma

Rusya'dan MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ana Harekat Daire BaÅŸkanÄ± Sergey Rudskoy, PYD/PKK kontrolÃ¼ndeki MÃ¼nbiÃ§'in, Suriye ordusuna devredileceÄŸini sÃ¶yledi.

Rudskoy, BakanlÄ±kta dÃ¼zenlenen bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nda, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, PYD/PKK'nÄ±n, MÃ¼nbiÃ§ ve Ã§evresinden Ã§ekilmeyi, buranÄ±n Esed gÃ¼Ã§lerine devredilmesini kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Åžam yÃ¶netiminin MÃ¼nbiÃ§ ve Ã§evresinde devlet faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, BalÄ±kesir'de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ã–nce DEAÅž bazÄ± yerleri rejime bÄ±raktÄ±. Åžimdi de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla PYD, YPG, bazÄ± yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslÄ±nda PYD'nin DEAÅž'Ä±n ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiÄŸi iddiamÄ±zÄ± doÄŸrulayan, ispatlayan bir geliÅŸme. Birbirine dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rÃ¼nen pek Ã§ok yapÄ±nÄ±n kolaylÄ±kla bir araya geldiÄŸini ÅŸu birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k hareketlilikten gÃ¶rdÃ¼k" demiÅŸti.