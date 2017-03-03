GÃ¼ncelleme: 03:20, 04 Mart 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye'den organ nakli konusunda GÃ¼rcistan'a destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Organ Nakli VakfÄ±Â (TONV) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Dr.Â EyÃ¼p Kahveci, GÃ¼rcistan ile organ nakli konusunda yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin bir eylem planÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kahveci, TONV koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulunun (DEÄ°K) desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ± Projesi (International Transplant Network) kapsamÄ±nda GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'e gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ziyaretin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.

Organ nakli alanÄ±nda yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n saÄŸlÄ±k alanÄ±nda uluslararasÄ± bir aÃ§Ä±lÄ±m olduÄŸunu belirten Kahveci, GÃ¼rcistan ziyaretinin son gÃ¼nÃ¼nde TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Zeki Levent GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼ ile bir araya geldiklerini anlattÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼'nÃ¼n yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalardan etkilendiÄŸini ve tavsiyelerde bulunduÄŸunu dile getiren Kahveci, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik olarak yapÄ±lmasÄ± gerekenler konusunda iÅŸ birliÄŸi yapÄ±labileceÄŸinin bildirildiÄŸini sÃ¶yledi.

EYLEM PLANI

GÃ¼rcistan Organ Nakli UzmanlarÄ± DerneÄŸi ile bir deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kahveci, organ nakli iÃ§in eylem planÄ± hazÄ±rlanmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Kahveci, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biz GÃ¼rcistan iÃ§in bir eylem planÄ± hazÄ±rlayÄ±p kendilerine teklif edeceÄŸiz ve bu eylem planÄ± Ã§erÃ§evesinde ilerleyip GÃ¼rcistan'da teknik desteÄŸimizi saÄŸlayacak, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸleri gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in elimizden gelen Ã§abayÄ± gÃ¶stereceÄŸiz. Bu eylem planÄ±nÄ±n iÃ§erisinde hem takvim olacak hem de yapÄ±lacak iÅŸlerin tanÄ±mÄ± ve her iki Ã¼lkenin bu noktada neler yapacaÄŸÄ±nÄ±n net olarak belirlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olacak."

BaÅŸlangÄ±Ã§ olarak bu Ã¼lkenin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼nyesinde organ nakline iliÅŸkin yetkili otorite kurulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Kahveci, hazÄ±rlanacak eylem planÄ±yla bunu tavsiye edeceklerini ve bu yetkili otoritenin sorumluluklarÄ±nÄ± tarif edeceklerini belirtti.

GÃœRCÄ°STAN'DAKÄ° DOKTOR VE HEMÅžÄ°RELERE TÃœRKÄ°YE'DE EÄžÄ°TÄ°M

Kahveci, eylem planÄ±nÄ±n bir ay iÃ§erisinde tamamlanarak, GÃ¼rcistan'daki yetkili mercilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da bildirdi.

Bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak eÄŸitimlere de GÃ¼rcistan'dan Ã¶ncelikle doktor ve hemÅŸirelerin gelmesini temin edeceklerini vurgulayan Kahveci, "Her ÅŸey hazÄ±rlandÄ±ktan sonra da burada kadavradan organ nakline baÅŸlamadan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir takviye eÄŸitim yapacaÄŸÄ±z. Hem cerrahlara hem hemÅŸirelere hem de bu hastalarÄ± takip edecek dahili branÅŸlardaki uzmanlara birer eÄŸitim vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu eÄŸitimin detaylarÄ±nÄ± da UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ± Platformundaki paydaÅŸ kuruluÅŸlarla beraber belirleyeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"GÃœRCÄ°STAN ORGAN NAKLÄ° KONUSUNDA Ã‡OK KÃ–TÃœ DURUMDA"

GÃ¼rcistan Organ Nakli UzmanlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Gia Tomadze de Ã¼lkesinin organ nakli konusunda Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Sadece canlÄ±dan bÃ¶brek nakli yapabiliyoruz, kadavradan nakillerimiz yok. Bekleme listesi de yok bu yÃ¼zden Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumdayÄ±z." dedi.

GÃ¼rcistan'da toplam 250 organ nakilli hayatÄ±nÄ± devam ettiren hasta bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n 200'Ã¼nÃ¼n bÃ¶brek, 50'sinin karaciÄŸer ve 2'sinin de kalp nakli olduÄŸunu belirten Tomadze, "Kalp nakillerinin tamamÄ± ve karaciÄŸer nakillerinin de 3'te 2'si dÄ±ÅŸ Ã¼lkelerde yapÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu TÃ¼rkiye, bazÄ±larÄ± Azerbaycan, Rusya, Fransa ve ABD'de gerÃ§ekleÅŸtirildi" diye konuÅŸtu.

Kadavradan organ nakli konusunda Ã§abalarÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼metten destek gÃ¶rmediÄŸini savunan Tomadze, "Åžimdi yeni hÃ¼kÃ¼met bizi destekliyor. AynÄ± zamanda TÃ¼rk delegasyonunun da yardÄ±mÄ±yla bunu baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bir yandan bizi destekleyen bir hÃ¼kÃ¼met var, bir yandan TÃ¼rk delegasyonun yardÄ±mÄ± var. Åžu an Ã§ok iyi durumdayÄ±z. Bu ÅŸansÄ± iyi kullanÄ±rsak organ nakli konusunda gÃ¼zel yerlere geliriz." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin GÃ¼rcistan'da doku tiplemesi laboratuvarÄ± kurulmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Tomadze, "Biz bunu iple Ã§ekiyoruz, Ã§ok mutluyuz. Biz bir bekleme listesi oluÅŸturmak istiyoruz. Bekleme listesini oluÅŸturmak iÃ§in de doku laboratuvarÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var Ã§Ã¼nkÃ¼ nakilleri artÄ±rmak istiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸu an 2 bin bÃ¶brek bekleyen hastamÄ±z var. O yÃ¼zden bu Ã§alÄ±ÅŸmadan Ã§ok memnunuz." dedi.

KaraciÄŸer nakillerinde de Hindistan ve GÃ¼ney Kore ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tomadze, daha yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in bu konuda da TÃ¼rkiye'yi tercih edebileceklerini ifade etti.

Tomadze, "Ã–ncelikle TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine Ã§ok minnettarÄ±z. BÃ¶yle bir delegasyonu destekledikleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Åžu anda arkamÄ±zda hÃ¼kÃ¼met desteÄŸi de olduÄŸu iÃ§in GÃ¼rcistan iÃ§in Ã§ok iyi bir zamanlama, ileriye taÅŸÄ±mak iÃ§in dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.