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03:26, 04 Mart 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 02:17, 04 Mart 2017 Cumartesi

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Klimt'in 'Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi' rekor fiyata satÄ±ldÄ± | FOTO
Klimt'in 'Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi' rekor fiyata satÄ±ldÄ± | FOTO

AvusturyalÄ± ressam Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi )" adlÄ± eseri, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±k artÄ±rmada rekor fiyata alÄ±cÄ± buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AvusturyalÄ± ressamÂ Gustav Klimt'in "Bauerngarten (Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi )" adlÄ± eseri, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±k artÄ±rmada rekor fiyata alÄ±cÄ± buldu.

Sotheby's MÃ¼zayede Evi'nin Avrupa'dan sorumlu BaÅŸkanÄ± Helena Newman, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¶nemli ressamlarÄ±ndan biri kabul edilen Klimt'in 1907'de tamamladÄ±ÄŸÄ± eserin 59,3 milyon dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Klimt'in rengarenk Ã§iÃ§ekleri resmettiÄŸi yaÄŸlÄ± boya tablosu, 110x110 santimetre boyutlarÄ±nda.

"Ã‡iÃ§ek BahÃ§esi", hem Klimt'in en yÃ¼ksek fiyata satÄ±lan manzara resmi hem de Avrupa'da en yÃ¼ksek fiyata alÄ±cÄ± bulan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eser oldu. 2010'da Alberto Giacometti'nin "Walking Man (YÃ¼rÃ¼yen Adam)" adlÄ± heykeli 79 milyon dolara, 2002'de de Peter Paul Rubens'in "The Massacre Of The Innocents (MasumlarÄ±n Katli)" adlÄ± tablosu 60 milyon dolara satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 



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