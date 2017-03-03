15:16, 03 Mart 2017 Cuma

Kara delik akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Ä±sÄ± deÄŸiÅŸimleri ilk kez Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼





Ã‡evresindeki gaz ve diÄŸer materyalleri soÄŸuran kara delik istiap haddine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan dÄ±ÅŸa doÄŸru akÄ±ÅŸÄ±n bir saatten kÄ±sa sÃ¼relerde Ä±sÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim adamlarÄ± bÃ¼yÃ¼k galaksilerin merkezinde yer alan sÃ¼per kÃ¼tleli kara deliklerden Ã§Ä±kan gaz akÄ±ÅŸlarÄ±ndaki Ä±sÄ± deÄŸiÅŸimlerini ilk kez Ã¶lÃ§meyi baÅŸardÄ±. AraÅŸtÄ±rma iÃ§in IRAS 13224-3809 adlÄ± galaksinin merkezinde, GÃ¼neÅŸ'ten milyonlarca kat bÃ¼yÃ¼k kara delikteki gaz Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶zlemleyen bilim adamlarÄ±, kara delikten dÄ±ÅŸarÄ±ya doÄŸru akÄ±mlarÄ±n Ã§evredeki X-Ä±ÅŸÄ±nÄ± emisyonlarÄ± tarafÄ±ndan Ä±sÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Ã‡evresindeki gaz ve diÄŸer materyalleri soÄŸuran kara delik istiap haddine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan dÄ±ÅŸa doÄŸru akÄ±ÅŸÄ±n bir saatten kÄ±sa sÃ¼relerde Ä±sÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi, bunun hÄ±z bakÄ±mÄ±ndan ÅŸimdiye dek yapÄ±lan tahminlerden yÃ¼z kat fazla olduÄŸu belirtildi. Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesinin (NASA) NuSTAR ve Avrupa Uzay AjansÄ±nÄ±n (ESA) XMM-Newton uzay teleskoplarÄ±nÄ± kullanan bilim adamlarÄ±, galaksiden dÃ¼nyaya yayÄ±lan X-Ä±ÅŸÄ±nÄ± emisyonlarÄ±nÄ±n spektrum dalgalanmalarÄ± sayesinde sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimlerine dair kestirimlerde bulundu. Bilim adamlarÄ± gaz akÄ±ÅŸÄ±ndaki magnezyum ve demir gibi elementlerin spektrumunun bazÄ± bÃ¶lgelerini soÄŸurmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan dip noktalarÄ± ve sÃ¼rtÃ¼nmenin azalÄ±p sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle ortaya Ã§Ä±kan tepe noktalarÄ± kayda geÃ§irdi. Spektrumdaki iniÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlardan hareketle X-Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n, kara delik akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±k daha fazla X-Ä±ÅŸÄ±nÄ± emisyonu taÅŸÄ±yamayacaÄŸÄ± noktaya kadar, milyonlarca santigrat derece Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. SonuÃ§larÄ± "Nature" dergisinde yayÄ±mlanan gÃ¶zlemin bu alanda ÅŸimdiye kadar yapÄ±lanlarÄ±n en detaylÄ±sÄ± olduÄŸu kaydedildi.

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