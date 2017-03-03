15:42, 03 Mart 2017 Cuma

Ä°srail idaresinin Ã§ifte standardÄ±





Yahudi yerleÅŸimcilerce yakÄ±larak katledilen 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ebu Hudayr'Ä±n ailesinin, katillerin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â

Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, 2014 yÄ±lÄ±nda Yahudi yerleÅŸimciler tarafÄ±ndan yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr'Ä±n katillerinin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi reddettiÄŸi bildirildi. KurbanÄ±n babasÄ± HÃ¼seyin Ebu Hudayr, "BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, oÄŸlumuz Muhammed'i Ã¶ldÃ¼ren 3 Ä°sraillinin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebimizi reddetti." dedi. Baba Ebu Hudayr, "Ä°srail Merkez Mahkemesinin oÄŸlumu Ã¶ldÃ¼rmeleri suÃ§lamasÄ±yla haklarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m verdiÄŸi sÃ¶z konusu 3 Ä°sraillinin evlerinin yÄ±kÄ±lmasÄ± iÃ§in talebimizi Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi'ne sunduk." ÅŸeklinde konuÅŸtu. YÃ¼ksek Mahkemeye, Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n sÃ¶z konusu yÄ±kÄ±m talebini kabul etmemesinin ardÄ±ndan baÅŸvurduklarÄ±na iÅŸaret eden Ebu Hudayr, "Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n YÃ¼ksek Mahkemeye talebi reddettiÄŸine iliÅŸkin mesaj gÃ¶ndermesi bizi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Åžimdi mahkemenin kararÄ±nÄ± bekliyoruz." diye konuÅŸtu. YÃ¼ksek Mahkemenin kararÄ±nÄ± ne zaman aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ±n belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebu Hudayr, baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi reddetmesini "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k" olarak nitelendirdi. Ebu Hudayr, "Ä°sraillilere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledikleri gerekÃ§esiyle Filistinlilerin evlerini yÄ±kmakta acele eden ancak iÅŸ Filistinlileri Ã¶ldÃ¼ren Ä°sraillilerin evlerini yÄ±kmaya gelince kabul etmeyen Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, Ä±rkÃ§Ä± bir rejimdir." ifadelerini kullandÄ±. BatÄ± Åžeria'da 12 Haziran'da kaybolan Ã¼Ã§ Yahudi yerleÅŸimcinin 18 gÃ¼n sonra Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Filistinli genÃ§ Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi yerleÅŸimciler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve yakÄ±larak katledilmiÅŸti. Ebu Hudayr'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan KudÃ¼s'Ã¼n tÃ¼m mahallelerinde, Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

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