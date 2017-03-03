15:49, 03 Mart 2017 Cuma

Ä°nsan haklarÄ± gruplarÄ±ndan BM'ye Myanmar Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ä°nsan haklarÄ±nÄ± savunan gruplar, BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin Ã¼ye ve gÃ¶zlemci Ã¼lkelerinin daimi temsilcilerine aÃ§Ä±k mektup yolladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Konseyine Myanmar'Ä±n Arakan eyaletindeki ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. BÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± 13 insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼, BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin Ã¼ye ve gÃ¶zlemci Ã¼lkelerinin daimi temsilcilerine aÃ§Ä±k mektup yolladÄ±. Gruplar, BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumda BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad el HÃ¼seyin ve BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee'nin Arakan eyaletindeki insan haklarÄ± ihlallerine iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya destek verdi. Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmalarÄ±n tarafsÄ±z bir ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen mektupta, sÃ¶z konusu soruÅŸturmalarÄ±n durumu yansÄ±tmada yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi. Bu arada Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ Asya DirektÃ¶rÃ¼ Phil Robertson, AA'ya gÃ¶nderdiÄŸi elektronik postada "ArtÄ±k yeter, ÅŸimdi harekete geÃ§me vakti." ifadelerini kullandÄ±. Robertson, "Myanmar'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ÅŸiddete, sistematik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, devletsizliÄŸe maruz bÄ±rakÄ±p, temel ihtiyaÃ§lara eriÅŸimlerini engellerken, uluslararasÄ± toplum Ã§ok uzun sÃ¼redir seyirci kalÄ±yor." ifadesini kullandÄ±. Robertson, BM ve Ã¼ye devletlerin Arakan'daki MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n kimsesizliÄŸini besleyen sistemlere karÅŸÄ± durmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Arakan'da 9 Ekim'de sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmiÅŸ, 13'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 29 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±larla ilgili 600 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Myanmar ordusu, bÃ¶lgede gÃ¼venlik operasyonlarÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 400 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kadÄ±na tecavÃ¼z edildiÄŸini ve kÃ¶ylerin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun Ã¶nceki hafta Arakan'da istikrar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in operasyonlara son verildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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