16:09, 03 Mart 2017 Cuma

Gaggenau Belediyesi'ne yapÄ±lan bomba ihbarÄ± asÄ±lsÄ±z Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da Karlsruhe yakÄ±nlarÄ±ndaki Gaggenau kasabasÄ±nda bir kiÅŸinin belediye santrali arayarak bomba olduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine giden Rasttat polis ekipleri ve bomba imha ekipleri arama yaptÄ±.

GÃ¼venlik amacÄ±yla beÅŸ katlÄ± belediye binanÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama sonrasÄ± ihbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Belediye BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Michael Pfeiffer, bir gÃ¼n Ã¶ncesine kadar organizatÃ¶rlerin kendilerine en fazla 400 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ± ile dÄ±ÅŸarÄ±ya kapalÄ± bir dernek toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiklerini, ancak hem Alman hem de uluslararasÄ± basÄ±ndan bunun Ã§ok daha kapsamlÄ± bir etkinlik olacaÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rk basÄ±nÄ±ndan da referandum ile ilgili bir seÃ§im kampanyasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiklerini sÃ¶yleyerek, â€œBu salon 500 kiÅŸilik bir kapasiteye sahip ve bunun Ã§ok Ã¶tesinde bir insan kalabalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n buraya geleceÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±nca, bÃ¶yle bir sorumluluÄŸu alamayacaÄŸÄ±mÄ±za karar verdikâ€œ dedi.

Polis aramasÄ±nÄ±n saatler alabileceÄŸini sÃ¶yleyen Pfeiffer, "Bu tehdidi ne kadar ciddiye almamÄ±z gerekir, bilmiyorum. TÃ¼rk Bakan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n iptali ile bir baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸundan yola Ã§Ä±kÄ±yoruz" dedi.

Rasttat polis basÄ±n sorumlus Karin StÃ¼rzel'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, aramalar sonrasÄ± bombaya rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve belediye binasÄ±na giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara yeniden izin verildiÄŸi kaydedildi.