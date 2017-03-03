16:27, 03 Mart 2017 Cuma

Ä°spanya'nÄ±n Valira nehrinde tehlikeli yeÅŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'nÄ±n Valira nehrinin suyunun dÃ¼nden bu yana fosforlu yeÅŸil renkte akmasÄ± Andorra ve Catalunya bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan sakinlerini korkuttu.

Seu d'Urgell Belediye BaÅŸkanÄ± Albert Batalla sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Nehrin suyuna bu rengi veren ÅŸeyin toksit ya da biyolojik bir ÅŸey olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lÄ±yor" dedi.

MayÄ±s 2016'da kusma ve ishale neden olan norovirÃ¼sÃ¼n nehir suyuna bulaÅŸmasÄ± nedeniyle 4 bin 100'den fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki fabrikalar hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Su ÅŸiÅŸeleme ÅŸirketi AigÃ¼es del Pirineu'ya ceza kesilmiÅŸ ve 121.000 ÅŸiÅŸe geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â