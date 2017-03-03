Ä°spanya'nÄ±n Valira nehrinde tehlikeli yeÅŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°spanya'nÄ±n Valira nehrinin suyunun dÃ¼nden bu yana fosforlu yeÅŸil renkte akmasÄ± Andorra ve Catalunya bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan sakinlerini korkuttu.
Seu d'Urgell Belediye BaÅŸkanÄ± Albert Batalla sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Nehrin suyuna bu rengi veren ÅŸeyin toksit ya da biyolojik bir ÅŸey olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lÄ±yor" dedi.
MayÄ±s 2016'da kusma ve ishale neden olan norovirÃ¼sÃ¼n nehir suyuna bulaÅŸmasÄ± nedeniyle 4 bin 100'den fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki fabrikalar hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Su ÅŸiÅŸeleme ÅŸirketi AigÃ¼es del Pirineu'ya ceza kesilmiÅŸ ve 121.000 ÅŸiÅŸe geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± sahadaki geliÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±rdÄ±
Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracÄ±nÄ± bazÄ± modellerin marÅŸ motorunda bir sorun olduÄŸu gerekÃ§esiyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde aralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Filistinli yaralandÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, meclisteki konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda SÄ±rp milliyetÃ§isi partilerin milletvekilleri tarafÄ±ndan protesto edildi
Ä°spanya'daki Valeria nehrinde dÃ¼nden bu yana yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± renk deÄŸiÅŸim Ã¼zerine bÃ¶lgedeki halk korkarken yetkililer suyun rengini deÄŸiÅŸtiren ÅŸeyin ne olduÄŸunu bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki konuÅŸma yapma iznini geri Ã§eken belediye bu sabah yapÄ±lan bomba ihbarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°nsan haklarÄ±nÄ± savunan gruplar, BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin Ã¼ye ve gÃ¶zlemci Ã¼lkelerinin daimi temsilcilerine aÃ§Ä±k mektup yolladÄ±
Yahudi yerleÅŸimcilerce yakÄ±larak katledilen 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ebu Hudayr'Ä±n ailesinin, katillerin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi reddedildi
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ana Harekat Daire BaÅŸkanÄ± Rudskoy, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki MÃ¼nbiÃ§'in, bugÃ¼nden itibaren Suriye ordusuna devredileceÄŸini bildirdi
Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde merkez saÄŸÄ±n adayÄ± Fillon'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Solere gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
Mesut Barzani'nin BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Hawrami, "PKK'ya soruyorum: MÃ¼nbiÃ§'i Suriye rejimi ordusuna teslim ettiniz, eÄŸer sorun aramÄ±yorsanÄ±z neden Sincar'dan da Ã§ekilmiyorsunuz?" dedi
Ã‡in'in meÅŸhur bakanlar geÃ§idi bugÃ¼n dÃ¼zenlendi.Yeni ticaret bakanÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±
Suudi Arabistan, 2030'da hac ve umre kontenjanÄ±nÄ± 30 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± planlÄ±yor
Almanyaâ€™nÄ±n Gaggenau kentindeki belediye binasÄ±nÄ±n bomba ihbarÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haber veriliyor. Polisin binadaki aramasÄ± sÃ¼rÃ¼yor
PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±, "PKK'lÄ±larÄ±n ateÅŸi Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
BALTÃœRK Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡olakoÄŸlu, "DOST BirliÄŸi'nin sadece Bulgaristan'da yaÅŸayan TÃ¼rkler iÃ§in deÄŸil, Bulgaristan siyaseti aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir artÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼, izledikleri siyaset Ä±rk ayrÄ±mÄ±na dayanmÄ±yor. Halka hizmet etmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir siyaset sÃ¶z konusu" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±