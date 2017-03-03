Ä°srail'in

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± (TÃœGVA) Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.
TÃœGVA Ã¼yeleri, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HacÄ± Bayram Veli Camisi bahÃ§esinde bir araya geldi.
Grup adÄ±na yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, her geÃ§en gÃ¼n Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n kÃ¼resel sÃ¶mÃ¼rÃ¼ dÃ¼zeninin kÄ±skacÄ±nda kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evrildiÄŸi ifade edilerek uluslararasÄ± hukuk sistemi eleÅŸtirildi.
Filistin'in 1948'den beri adÄ±m adÄ±m iÅŸgale uÄŸradÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. EzanÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± dik duruÅŸun bir MÃ¼slÃ¼man iÃ§in "namus meselesi" olduÄŸu kaydedildi.
"MÃ¼slÃ¼man uyuma, ezanÄ±na sahip Ã§Ä±k" ÅŸeklinde slogan atan gruptakiler, daha sonra olaysÄ±z daÄŸÄ±ldÄ±.
EskiÅŸehir'de tedavi edilen baykuÅŸ ve ÅŸahinler doÄŸaya salÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman mevkidaÅŸÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi
Fethullah GÃ¼lenâ€™in 21 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±nda olan baÅŸ avukatÄ± olarak bilinen Orhan Erdemli tutuklandÄ±.
Siirt'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 3 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan eski SPK Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvrupalÄ± TÃ¼rk Ä°ÅŸletmeler AÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Karakaya, Alman medyasÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ilgili yayÄ±nlarÄ±nda Ã§ifte standart iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BartÄ±n mitingi uÃ§aÄŸÄ±n yoÄŸun sis nedeniyle Zonguldak HavalimanÄ±'na inememesi nedeniyle iptal edildi.
BingÃ¶l Ä°l merkezi ile 7 ilÃ§edeki 23 alan, geÃ§ici sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÃ¼ltÃ¼r faaliyetleri adÄ± altÄ±nda niteliksiz, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uymayan, kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±mÄ±za katkÄ± saÄŸlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalÄ±yÄ±z. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri kÃ¼ltÃ¼rel sÄ±ÄŸlaÅŸmadÄ±r" dedi
Antalya'da 6 Mart tarihinde dÃ¼zenlenecek Runatolia koÅŸusunda bu yÄ±l Otizm hastalarÄ±na destek olmak iÃ§in birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ de katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceÄŸim. Bana emrolan sefere Ã§Ä±kmak, zafer ise Allah'Ä±ndÄ±r diyoruz. Biz baktÄ±k izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaÅŸÄ±rÄ±m Almanyaâ€™da yine de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸuruz." dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine 14 icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, "AB, anlaÅŸma kapsamÄ±ndaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmeye devam ediyor" iddiasÄ±nda bulundu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Åžubat-1 Mart tarihlerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 35, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ise 6'sÄ± DEAÅž, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak Ã¼zere 15 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±