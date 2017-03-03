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Ä°srail'in "ezan yasaÄŸÄ±" yasa tasarÄ±sÄ±na protesto
Ä°srail'in

TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± (TÃœGVA) Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.

TÃœGVA Ã¼yeleri, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HacÄ± Bayram Veli Camisi bahÃ§esinde bir araya geldi.

Grup adÄ±na yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, her geÃ§en gÃ¼n Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n kÃ¼resel sÃ¶mÃ¼rÃ¼ dÃ¼zeninin kÄ±skacÄ±nda kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evrildiÄŸi ifade edilerek uluslararasÄ± hukuk sistemi eleÅŸtirildi.

Filistin'in 1948'den beri adÄ±m adÄ±m iÅŸgale uÄŸradÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. EzanÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± dik duruÅŸun bir MÃ¼slÃ¼man iÃ§in "namus meselesi" olduÄŸu kaydedildi.

"MÃ¼slÃ¼man uyuma, ezanÄ±na sahip Ã§Ä±k" ÅŸeklinde slogan atan gruptakiler, daha sonra olaysÄ±z daÄŸÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular filistin israil Ä°srail ezan yasaklatma giriÅŸimi
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