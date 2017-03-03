16:51, 03 Mart 2017 Cuma

SÄ±rp milliyetÃ§iler Mogherini'yi protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, meclisteki konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda SÄ±rp milliyetÃ§isi partilerin milletvekilleri tarafÄ±ndan protesto edildi.

Milletvekillerine hitap etmek Ã¼zere kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kan Mogherini'ye tepki gÃ¶steren SÄ±rp Radikal Partisi (SRS) milletvekilleri, masalara vurup "AB'ye ihtiyacÄ±mÄ±z yok." sloganlarÄ± attÄ±.

SÄ±rp milliyetÃ§isi Dveri Hareketi milletvekilleri ise Ã¼zerinde "SÄ±rbistan BrÃ¼ksel'e gÃ¼venmiyor." yazÄ±lÄ± dÃ¶vizlerle, Mogherini'nin konuÅŸmasÄ±nÄ± protesto etti.

Mogherini ise kendisini protesto eden milletvekillerine dÃ¶nerek, "VazgeÃ§eceÄŸimi sandÄ±nÄ±z deÄŸil mi? YanÄ±ldÄ±nÄ±z." ifadelerini kullanarak, protestoya raÄŸmen milletvekillerine hitap etti.

BatÄ± Balkanlar'Ä±n Avrupa'nÄ±n kalbinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mogherini, "SÄ±rbistan ve diÄŸer Balkan Ã¼lkeleri ailemizin ferdi olmadan, AB'nin tamamlanmayacaÄŸÄ± kanaatindeyim." dedi.

AB'nin kapÄ±larÄ±nÄ±n SÄ±rbistan'a aÃ§Ä±k olduÄŸunu kaydeden Mogherini, "BÃ¶lgeye vermek istediÄŸim mesaj, AB'nin 27 Ã¼ye ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ±dÄ±r. AB'den Ã§Ä±kan Ã¼lkenin yerine yenisi gelecek, bunlardan biri de SÄ±rbistan olacak." diye konuÅŸtu.

Mogherini, bÃ¶lgenin etnik gerilimlerle dolu zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Zor olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±m ancak sizin kararlarÄ±nÄ±z sadece bÃ¶lge iÃ§in deÄŸil tÃ¼m Avrupa iÃ§in Ã¶nemli. Ãœzerinizde bÃ¼yÃ¼k bir sorumluk var." ifadelerini kullandÄ±.

SÄ±rbistan'Ä±n her daim "dÃ¼nyanÄ±n kavÅŸaÄŸÄ±nda" bulunduÄŸunu kaydeden Mogherini, "Siz hem DoÄŸu hem BatÄ± kimliÄŸine sahipsiniz. Siz eÅŸsiz bir milletsiniz. SÄ±rbistan'a, AB'de bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶rev dÃ¼ÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

Mogherini, SÄ±rbistan'Ä±n geÃ§en hafta iki, geÃ§en yÄ±l da dÃ¶rt fasÄ±l aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, SÄ±rbistan halkÄ±nÄ±n bundan fazlasÄ±nÄ± beklediÄŸinin farkÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Meclisteki oturuma SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Aleksandar Vucic ve Avrupa Entegrasyonu BakanÄ± Jadranka Joksimovic de katÄ±ldÄ±.

Mogherini, Belgrad'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Tomislav Nikolic ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.