17:32, 03 Mart 2017 Cuma

GÃ¼len'in avukatÄ± Erdemli tutuklandÄ±





Fethullah GÃ¼lenâ€™in 21 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±nda olan baÅŸ avukatÄ± olarak bilinen Orhan Erdemli tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ lideriÂ Fethullah GÃ¼lenâ€™in 21 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±nda olan baÅŸ avukatÄ± olarak bilinen Orhan Erdemli tutuklandÄ±. FETÃ–/PDY'nin elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len'in uzun yÄ±llar avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Orhan Erdemli Ä°stanbul'da yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen ve her yerde aranan Orhan Erdemli Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir'deki evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. HakkÄ±nda 7 Åžubat'ta yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Erdemli'nin 20 ve 21 Åžubat'ta Silivri'de gÃ¶rÃ¼len Åžike KumpasÄ± yargÄ±lamasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Orhan Erdemli NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ndeki sorgusu ardÄ±ndan atÄ±lÄ± suÃ§ kapsamÄ±nda tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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