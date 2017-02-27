Darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesi tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Ä°ddianamede, Fetullah GÃ¼len bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli olarak yer alÄ±yor.
Ä°ddianamede FETÃ–'nÃ¼n asker Ã¼yelerinden oluÅŸan ve "Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yesi olarak tespit edilen 38 ÅŸÃ¼pheli de yer alÄ±yor.
Buna gÃ¶re Yurtta Sulh Konseyi, AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk, Ahmet Bican KÄ±rker, Ahmet Ã–zÃ§etin, Ali Kalyoncu, Ali Osman GÃ¼rcan, Ali YazÄ±cÄ±, Bilal AkyÃ¼z, Cemil Turhan, DoÄŸan Ã–ztÃ¼rk, Erhan Caha, ErtuÄŸrul Terzi, FÄ±rat AlakuÅŸ, GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, Hakan Evrim, Halil GÃ¼l, Ä°lhan Talu, Kubilay SelÃ§uk, Mehmet DiÅŸli, Mehmet PartigÃ¶Ã§, Mehmet Åžahin, Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ, Murat AygÃ¼n, Murat KoÃ§yiÄŸit, Mustafa BarÄ±ÅŸ AvÄ±alan, Muzaffer DÃ¼zenli, Orhan YÄ±kÄ±lkan, Osman Kardal, Osman KÄ±lÄ±Ã§, Osman ÃœnlÃ¼, Ã–mer Faruk HarmancÄ±k, Ã–zcan Karacan, Ã–zkan AydoÄŸdu, Ramazan GÃ¶zel, SavaÅŸ KabaklÄ±, Semih Terzi, Sinan SÃ¼rer, Turgay SÃ¶kmen ve Ãœnsal CoÅŸkun'dan oluÅŸuyor.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili Ã§atÄ± iddianamesinde yer alan 221 ÅŸÃ¼phelinin, biri orgeneral, 3'Ã¼ korgeneral, 4'Ã¼ tÃ¼mgeneral, 16'sÄ± tuÄŸgeneral, 3'Ã¼ tuÄŸamiral, 26'sÄ± albay, 27'si yarbay, 37'si binbaÅŸÄ±, 21'i yÃ¼zbaÅŸÄ±, kalanlar ise daha alt rÃ¼tbelerden. ÅžÃ¼phelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest. Ã–rgÃ¼t lideri GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 firari ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise yakalama kararÄ± bulunuyor.
Ä°ddianamede yer alan ÅŸÃ¼phelilerden 12'si, Ã¶ÄŸretmen, memur ve esnaftan oluÅŸan sivil. Bu kiÅŸilerin 3'Ã¼ tutuklu, 2'si adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest, 7'si ise firari.
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n isimleri ÅŸÃ¶yle:
"Ã–rgÃ¼t lideri Fetullah GÃ¼len, TuÄŸgeneral Ali Kalyoncu, Kurmay Albay Tevfik GÃ¶k, Kurmay Yarbay Ã–zcan Karacan, Kurmay Yarbay Turgay SÃ¶kmen, ÃœsteÄŸmen Mehmet AytaÃ§, ÃœsteÄŸmen Turgay Er, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Emir AstsubayÄ± Serhat Pasha ile siviller Åžener DoÄŸrugÃ¶ren, Ali Irmak, Adem Ã–zer, Serkan CoÅŸkun, Tayfun Ã–zek, Birol KurubaÅŸ."
Ä°ddianamede, olay gecesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Semih Terzi dÄ±ÅŸÄ±ndaki 37 Yurtta Sulh Konseyi Ã¼yesi ile Ã¶rgÃ¼t lideri GÃ¼len hakkÄ±nda, 2 bin 988 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 254 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±, 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±, 33 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verildi.
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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi
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Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Åžubat-1 Mart tarihlerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 35, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ise 6'sÄ± DEAÅž, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak Ã¼zere 15 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±