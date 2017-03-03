17:50, 03 Mart 2017 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Alman mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman mevkidaÅŸÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sigmar Gabriel ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡avuÅŸoÄŸlu, karÅŸÄ± tarafÄ±n talebi doÄŸrultusunda mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin programlarÄ±nÄ±n iptaliyle sonuÃ§lanan geliÅŸmelerden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bir kez daha muhatabÄ±nÄ±n dikkatine getirdi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Gabriel, 8 Mart'ta Almanya'da bir araya gelme hususunda mutabÄ±k kaldÄ±.

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