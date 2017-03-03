18:13, 03 Mart 2017 Cuma

Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sonucu aralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Filistinli yaralandÄ±.

Ä°srail askerleri, Ramallah yakÄ±nlarÄ±ndaki Nebi Salih, Belin ve Nalin kÃ¶yleri ile Nablus'un batÄ±sÄ±ndaki Kefr Kaddum'da Yahudi yerleÅŸim birimleri ve "AyrÄ±m DuvarÄ±"na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere plastik mermi, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve ses bombalarÄ± ile mÃ¼dahale etti.

OlaylarÄ± takip eden Filistin devlet televizyonundan fotomuhabiri Ahmed Åžavir, askerlerin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda plastik mermiyle baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±. Åžavir, Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Nebi Salih kÃ¶yÃ¼nde ise gÃ¶sterilere engel olmak isteyen Yahudi yerleÅŸimciler, aralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu onlarca Filistinliyi darbetti. YerleÅŸimciler ayrÄ±ca, kÃ¶ydeki ana yolu trafiÄŸe kapatarak vatandaÅŸlarÄ±n geÃ§iÅŸine engel oldu ve araÃ§lara saldÄ±rdÄ±.

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