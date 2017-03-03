WhatsApp'tan 30 Haziran uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
WhatsApp 30 Haziran itibariyle uygulamayÄ± kullanamayacak olan iÅŸletim sistemlerini aÃ§Ä±kladÄ±.
WhatsApp'in resmi bloÄŸundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re artÄ±k bazÄ± Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian iÅŸletim sistemini kullanan cihazlar 30 Haziran itibariyle WhatsApp'Ä± kullanamayacak.
Bu cihazlara gÃ¼ncelleme desteÄŸi 2016'nÄ±n bitimiyle zaten sona ermiÅŸti. Ancak daha sonra WhatsApp sÃ¼reyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye Ã§ekmiÅŸti.
Ä°ÅŸte 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle WhatsApp kullanamayacak iÅŸletim sistemleri ÅŸÃ¶yle:
Nokia S40
Nokia Symbian S60
Android 2.1
Android 2.2
Windows Phone 7.+1
iPhone 3GS (iOS 6)
BlackBerry OS ve BlackBerry 10
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