18:35, 03 Mart 2017 Cuma

WhatsApp'tan 30 Haziran uyarÄ±sÄ±





WhatsApp'tan 30 Haziran'da mesaj gÃ¶nderilemeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi WhatsApp 30 Haziran itibariyle uygulamayÄ± kullanamayacak olan iÅŸletim sistemlerini aÃ§Ä±kladÄ±. WhatsApp'in resmi bloÄŸundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re artÄ±k bazÄ± Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian iÅŸletim sistemini kullanan cihazlar 30 Haziran itibariyle WhatsApp'Ä± kullanamayacak. Bu cihazlara gÃ¼ncelleme desteÄŸi 2016'nÄ±n bitimiyle zaten sona ermiÅŸti. Ancak daha sonra WhatsApp sÃ¼reyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye Ã§ekmiÅŸti. Ä°ÅŸte 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle WhatsApp kullanamayacak iÅŸletim sistemleri ÅŸÃ¶yle: Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7.+1

iPhone 3GS (iOS 6)

BlackBerry OS ve BlackBerry 10

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