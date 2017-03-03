18:50, 03 Mart 2017 Cuma

Mercedes, ABD'de 354 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor





Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracÄ±nÄ± bazÄ± modellerin marÅŸ motorunda bir sorun olduÄŸu gerekÃ§esiyle geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, ABD'deki 354 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'deki bazÄ± modellerin marÅŸ motorunda bir sorun olduÄŸu bildirildi. AÃ§Ä±klamada, marÅŸa basma iÅŸleminin birkaÃ§ kez tekrarlanÄ±p motorun Ã§alÄ±ÅŸmamasÄ± durumunda bunun motor parÃ§alarÄ±nda erime veya alev almaya neden olabileceÄŸi belirtildi. ABD'de geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±lan 354 bin aracÄ±n arasÄ±nda Mercedes'in 2015-2017 yÄ±llarÄ±nda Ã¼retilen C-Class, E-Class, CLA modelleri ve bazÄ± GLA ve GLC tipi SUV araÃ§lar bulunuyor. Åžirket, bu ay iÃ§inde sÃ¶z konusu araÃ§larÄ±nÄ± kullanan mÃ¼ÅŸterilerine ulaÅŸÄ±p, parÃ§a deÄŸiÅŸiminin yerel bayiler tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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