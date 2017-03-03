MÃ¼nbiÃ§'te 'FÄ±rat KalkanÄ±' paniÄŸi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶rist unsurlara yÃ¶nelme ihtimalinden Ã¶tÃ¼rÃ¼, ilÃ§eye yuvalanan PYD,Â BeÅŸÅŸar Esed rejimiyle iÅŸbirliÄŸi yaparak TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yeni bir plan sahneliyor.
PYD'nin paravan kuruluÅŸu MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi dÃ¼n, Esed gÃ¼Ã§lerinin MÃ¼nbiÃ§'e gireceÄŸini duyurmuÅŸtu.
Ancak aÃ§Ä±klamada, rejim gÃ¼Ã§lerinin ilÃ§enin batÄ± uÃ§larÄ±na yerleÅŸerek, PYD ile FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) arasÄ±nda set oluÅŸturacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Ã¶ÄŸleden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla rejim ordusunun MÃ¼nbiÃ§ ve Ã§evresini Ã¶rgÃ¼tten devralacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
GeliÅŸmeler, Ã¶nceki gÃ¼n Ã–SO'nun MÃ¼nbiÃ§'e yakÄ±n iki kÃ¶yÃ¼ PYD'den kurtarmasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin terÃ¶ristlerin ayrÄ±lmamasÄ± halinde MÃ¼nbiÃ§'i hedef alacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸandÄ±.
DiÄŸer taraftan, bilgi veren yerel kaynaklar, rejim gÃ¼Ã§lerinin yerleÅŸeceÄŸi duyurulan hatta henÃ¼z askeri hareketlilik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Esed rejiminin de PYD ile anlaÅŸmaya dair aÃ§Ä±klama yapmamasÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Rejim gÃ¼Ã§leri, geÃ§en ay sonunda Rusya'nÄ±n hava desteÄŸiyle DEAÅž'Ä±n elindeki Bab'Ä±n doÄŸu ve gÃ¼ney kesimlerine ilerlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸ, geÃ§en pazartesi MÃ¼nbiÃ§'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
BÃ¶ylece, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–SO'nun Ã¶nÃ¼ne set Ã§ekilerek, DEAÅž'la temasÄ± kesilmiÅŸti.
Rusya ve PYD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle FÄ±rat KalkanÄ± unsurlarÄ± arasÄ±na set Ã§ekilmiÅŸ olacak.
Rejim ve PYD arasÄ±ndaki anlaÅŸmanÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±yla MÃ¼nbiÃ§ iÃ§indeki ABD askerlerinin bir kÄ±smÄ± zÄ±rhlÄ± araÃ§larla ilÃ§enin kuzey uÃ§larÄ±nda konuÅŸlandÄ±.
MÃ¼nbiÃ§ iÃ§erisinden bilgi veren gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, PYD mensuplarÄ±yla Hilvanci kÃ¶yÃ¼nde konuÅŸlanan ABD unsurlarÄ±nÄ±n, FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ±n kontrol ettiÄŸi Cerablus'a sÄ±fÄ±r konumunda bulunduÄŸunu bildirdi.
Yerel kaynaklar, ABD gÃ¼Ã§lerindeki hareketlenmeyi, rejim ordusunun gelme ya da Ã–SO'nun ilÃ§eye kuzeyden yÃ¶nelme ihtimaline karÅŸÄ± tedbir almak ÅŸeklinde deÄŸerlendiriyor.
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda Esed rejimi ile PYD arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi uzun sÃ¼redir biliniyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± sahadaki geliÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±rdÄ±
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