19:48, 03 Mart 2017 Cuma

Merkel'den BozdaÄŸ'nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama





Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin "Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Adalet BakanÄ±Â Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ±Â etkinliÄŸin engellenmesine Â iliÅŸkin "Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r. Bizler Almanya'da ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yoruz" dedi. "BÄ°ZLER ALMANYA'DA Ä°FADE Ã–ZGÃœRLÃœÄžÃœNÃœ SAÄžLIYORUZ!" Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi, Merkel'i baÅŸkentteki Kartaca SarayÄ±'nda kabul etti. Kartaca SarayÄ±'ndaki ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Merkel, BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin soruya, "TÃ¼rk BakanÄ±n Almanya'daki toplantÄ±sÄ±na izin verilmemesine iliÅŸkin Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne, dolayÄ±sÄ±yla belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r. Bizler Almanya'da ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yoruz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± cevap verdi.

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