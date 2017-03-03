Merkel'den BozdaÄŸ'nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Adalet BakanÄ±Â Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ±Â etkinliÄŸin engellenmesine Â iliÅŸkin "Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r. Bizler Almanya'da ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yoruz" dedi.
Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi, Merkel'i baÅŸkentteki Kartaca SarayÄ±'nda kabul etti.
Kartaca SarayÄ±'ndaki ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Merkel, BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin soruya, "TÃ¼rk BakanÄ±n Almanya'daki toplantÄ±sÄ±na izin verilmemesine iliÅŸkin Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne, dolayÄ±sÄ±yla belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r. Bizler Almanya'da ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yoruz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± cevap verdi.
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Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesine iliÅŸkin "Almanya'da federal bir yÃ¶netim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r." dedi
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