19:54, 03 Mart 2017 Cuma

Tunceli'de bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli merkeziÂ ileÂ PÃ¼lÃ¼mÃ¼r,Â Ã‡emiÅŸgezek,Â OvacÄ±kÂ veÂ HozatÂ ilÃ§elerinde bazÄ± tali yollarÄ±n ikinci duyuruya kadarÂ araÃ§ trafiÄŸineÂ kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, il genelindeki huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devamÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n terÃ¶r eylemlerinden korunmasÄ± amacÄ±yla ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, bu kapsamda kent merkezi ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Ã‡emiÅŸgezek, OvacÄ±k ve Hozat ilÃ§elerine baÄŸlÄ± bazÄ± kÃ¶y ve mahallelerdeki tali yollarÄ±n ikinci duyuruya kadar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.