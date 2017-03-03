20:00, 03 Mart 2017 Cuma

Kaynak Holding'e yÃ¶nelik soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kaynak Holding'e yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve yakalanmalarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±lan 12 ÅŸÃ¼phelinin, Ã§eÅŸitli tarihlerdeÂ FETÃ– lideri Fetullah GÃ¼len'in ABD Pensilvanya'da bulunan malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Medya Ä°letiÅŸim BÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã–rgÃ¼tlÃ¼, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Mali SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosunca, Kaynak Holding AÅž ve bu holdinge baÄŸlÄ± bir kÄ±sÄ±m ÅŸirketler ve ÅŸirket yÃ¶neticileri hakkÄ±nda "yasa dÄ±ÅŸÄ± FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyette bulunmak", "kara para aklamak", "vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapmak", "terÃ¶rizmin finansmanÄ± hakkÄ±ndaki kanuna muhalefet etmek", "yasa dÄ±ÅŸÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶neticisi-Ã¼yesi olmak" suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

BYLOCK KULLANIP GÃœLEN'Ä°N ABD'DEKÄ° MALÄ°KANESÄ°NÄ°N Ã‡EVRESÄ°NDE KONAKLAMIÅžLAR

AÃ§Ä±klamada, "Devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda toplanan deliller ve tespit edilen verilerin incelenmesinde, 12 kiÅŸininÂ FETÃ–/PDYÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± 'ByLock'u kullandÄ±klarÄ± ve bu kiÅŸilerin Ã§eÅŸitli tarihlerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Fetullah GÃ¼len'in ABD Pensilvanya'da bulunan malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.

Bu deliller ve tespitler doÄŸrultusunda ÅŸÃ¼pheli 12 kiÅŸi hakkÄ±nda nÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸinden arama, el koyma ve inceleme kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerinin bulunduÄŸu Ankara, Ä°zmir, Bursa, MuÄŸla ve Ä°stanbul illerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, operasyon kapsamÄ±nda Yrd. DoÃ§. Dr. S.A.B, doktor A.Y. ve H.S.Ã–. isimli ÅŸÃ¼phelilerin yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul'a getirildikleri, Yrd. DoÃ§. Dr. Åž.D.T. isimli ÅŸÃ¼phelinin ise 1 gÃ¼n Ã¶nce MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸÃ¼phelinin MuÄŸla'da soruÅŸturmasÄ± devam ettiÄŸinden Ä°stanbul'a getirilemediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Firari 8 ÅŸÃ¼pheliden 5'inin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼phelilerin kolluk birimlerince yakalanmalarÄ±na dair Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.