Kaynak Holding'e yÃ¶nelik soruÅŸturma

Kaynak Holding'e yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve yakalanmalarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±lan 12 ÅŸÃ¼phelinin, Ã§eÅŸitli tarihlerdeÂ FETÃ– lideri Fetullah GÃ¼len'in ABD Pensilvanya'da bulunan malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Medya Ä°letiÅŸim BÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã–rgÃ¼tlÃ¼, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Mali SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosunca, Kaynak Holding AÅž ve bu holdinge baÄŸlÄ± bir kÄ±sÄ±m ÅŸirketler ve ÅŸirket yÃ¶neticileri hakkÄ±nda "yasa dÄ±ÅŸÄ± FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyette bulunmak", "kara para aklamak", "vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapmak", "terÃ¶rizmin finansmanÄ± hakkÄ±ndaki kanuna muhalefet etmek", "yasa dÄ±ÅŸÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶neticisi-Ã¼yesi olmak" suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, "Devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda toplanan deliller ve tespit edilen verilerin incelenmesinde, 12 kiÅŸininÂ FETÃ–/PDYÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± 'ByLock'u kullandÄ±klarÄ± ve bu kiÅŸilerin Ã§eÅŸitli tarihlerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Fetullah GÃ¼len'in ABD Pensilvanya'da bulunan malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.
Bu deliller ve tespitler doÄŸrultusunda ÅŸÃ¼pheli 12 kiÅŸi hakkÄ±nda nÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸinden arama, el koyma ve inceleme kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerinin bulunduÄŸu Ankara, Ä°zmir, Bursa, MuÄŸla ve Ä°stanbul illerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, operasyon kapsamÄ±nda Yrd. DoÃ§. Dr. S.A.B, doktor A.Y. ve H.S.Ã–. isimli ÅŸÃ¼phelilerin yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul'a getirildikleri, Yrd. DoÃ§. Dr. Åž.D.T. isimli ÅŸÃ¼phelinin ise 1 gÃ¼n Ã¶nce MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸÃ¼phelinin MuÄŸla'da soruÅŸturmasÄ± devam ettiÄŸinden Ä°stanbul'a getirilemediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Firari 8 ÅŸÃ¼pheliden 5'inin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼phelilerin kolluk birimlerince yakalanmalarÄ±na dair Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak'ta 49'u tutuklu 385 asker hakkÄ±nda, 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin Almanya'nÄ±n Frechen beldesinde katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi bildirildi
Kaynak Holding'e yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ä°stanbul merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±lan 12 ÅŸÃ¼phelinin, Ã§eÅŸitli tarihlerde GÃ¼len'in malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi
Tunceli merkezi ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Ã‡emiÅŸgezek, OvacÄ±k ve Hozat ilÃ§elerinde bazÄ± tali yollarÄ±n ikinci duyuruya kadar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EskiÅŸehir'de tedavi edilen baykuÅŸ ve ÅŸahinler doÄŸaya salÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman mevkidaÅŸÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi
Fethullah GÃ¼lenâ€™in 21 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±nda olan baÅŸ avukatÄ± olarak bilinen Orhan Erdemli tutuklandÄ±.
Siirt'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 3 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan eski SPK Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvrupalÄ± TÃ¼rk Ä°ÅŸletmeler AÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Karakaya, Alman medyasÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ilgili yayÄ±nlarÄ±nda Ã§ifte standart iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BartÄ±n mitingi uÃ§aÄŸÄ±n yoÄŸun sis nedeniyle Zonguldak HavalimanÄ±'na inememesi nedeniyle iptal edildi.
BingÃ¶l Ä°l merkezi ile 7 ilÃ§edeki 23 alan, geÃ§ici sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÃ¼ltÃ¼r faaliyetleri adÄ± altÄ±nda niteliksiz, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uymayan, kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±mÄ±za katkÄ± saÄŸlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalÄ±yÄ±z. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri kÃ¼ltÃ¼rel sÄ±ÄŸlaÅŸmadÄ±r" dedi
Antalya'da 6 Mart tarihinde dÃ¼zenlenecek Runatolia koÅŸusunda bu yÄ±l Otizm hastalarÄ±na destek olmak iÃ§in birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ de katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek