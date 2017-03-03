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22:37, 03 Mart 2017 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
20:04, 03 Mart 2017 Cuma

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Bakan Zeybekciâ€™nin Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik iptal
Bakan Zeybekciâ€™nin Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik iptal

Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin Almanya'nÄ±n Frechen beldesinde katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±nÂ KÃ¶lnÂ yakÄ±nlarÄ±ndakiÂ FrechenÂ beldesindeÂ Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekciâ€™nin katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi bildirildi.

Rhein-Erft-Kreis polisince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Golden Palast adlÄ± salonu iÅŸleten kiÅŸinin, pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak etkinliÄŸi dÃ¼zenleyenlere salonu kullanÄ±ma vermeyeceÄŸini bildirdiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, polisin elinde bulundurduÄŸu bilgilere gÃ¶re, mal sahibi ile iÅŸletmeci arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸmede salonda siyasi etkinliklerin yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Daha Ã¶nce, Bakan Zeybekciâ€™nin konuÅŸacaÄŸÄ± bu etkinliÄŸin KÃ¶ln-Porz belediye salonunda dÃ¼zenlenmesi planlanmÄ±ÅŸ, ancak belediye buna izin vermemiÅŸti.

AvrupalÄ± TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸine yakÄ±n (UETD) kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bakan Zeybekci'nin konuÅŸma yapabilmesi iÃ§in baÅŸka bir salon aranÄ±yor.

ALMANYA'DAN Ä°KÄ° GÃœNDE Ä°KÄ°NCÄ° VUKUAT

Baden-WÃ¼rttemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸâ€™Ä±n dÃ¼n konuÅŸma yapacaÄŸÄ± etkinlik de "park yeri ve giriÅŸlerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek iptal edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular BozdaÄŸ Zeybekci Almanya
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