20:17, 03 Mart 2017 Cuma

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 385 askere 3'er kez mÃ¼ebbet istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak'ta, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 49'u tutuklu 385 asker hakkÄ±nda 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.

ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 15 Temmuz 2016'da FETÃ–/PDY Ã¼yeleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen "kanlÄ± darbe giriÅŸimine" destek olmak iÃ§in Ankara'ya gitmek Ã¼zere Cizre Polis Kontrol NoktasÄ±'nda durdurulan ve gitmeleri engellenen TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) bÃ¼nyesinde ÅžÄ±rnak 23. SÄ±nÄ±r Jandarma TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡akÄ±rsÃ¶gÃ¼t Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve AkÃ§a Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 385 askeri personel hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 2016/1649 numaralÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±yla general, subay, astsubay ve uzman erbaÅŸ rÃ¼tbelerinde 49'u tutuklu 385 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame ÅžÄ±rnak AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine sunuldu.

4 SUÃ‡TAN CEZA Ä°STEMÄ°

HazÄ±rlanan iddianamede 385 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

AyrÄ±ca dÃ¶nemin Ã‡akÄ±rsÃ¶ÄŸÃ¼t Komando Tugay KomutanÄ± hakkÄ±nda da aynÄ± suÃ§lardan ceza istenirken, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼nÃ¼ kurma veya yÃ¶netme" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle de 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.