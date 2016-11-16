PYD, ENKS'nin bÃ¼rolarÄ±nÄ± ateÅŸe verdi

PYD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki parti binalarÄ±nÄ± basÄ±p ateÅŸe verdiÄŸi belirtildi.
ENKS Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD'nin silahlÄ± militanlarÄ±, KamÄ±ÅŸlÄ± kentindeki Suriye KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (S-KDP) ve Suriye KÃ¼rt Birlik Partisi (SKBP) binalarÄ±nÄ± basÄ±p ateÅŸe verdi." dedi.
Ali, PYDÂ militanlarÄ±nÄ±n, parti binalarÄ±nÄ± ateÅŸe vermeden Ã¶nce orada bulunan sivillere hakaret edip zorla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m eÅŸyalarÄ± kÄ±rÄ±p dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Ã–rgÃ¼tÂ Ã¼yelerinin eÅŸ zamanlÄ± olarak ENKS'nin Dirbasiyya kasabasÄ±ndaki bÃ¼rosuna da saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Halil, saldÄ±rÄ±daÂ Ã¶len veya yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ali, PYD'nin kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ± sonucu bazÄ± Ã¶rgÃ¼t yanlÄ±larÄ±nÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p ENKS'ye karÅŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak halkÄ±n katÄ±lÄ±m gÃ¶stermediÄŸini belirtti.
PYD'nin, Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif olup, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'ye yakÄ±n ENKS Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki siyasi partilere sistematik bir ÅŸekilde saldÄ±rarak baskÄ± uyguluyor.
Ã–rgÃ¼t, IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan eÄŸitilen ve sayÄ±larÄ± 6 bini bulan ENKS'nin silahlÄ± gÃ¼cÃ¼ Suriyeli PeÅŸmergelerin de Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸine izin vermiyor.
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