02:01, 04 Mart 2017 Cumartesi

Merkel: Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar terk etmeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AlmanyaÂ BaÅŸbakanÄ±Â Angela Merkel, "Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar Ã¼lkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu gÃ¼Ã§ kullanarak yaparÄ±z." dedi.

Tunus Parlamentosu'nda konuÅŸan Merkel, Ã¼lkede saÄŸlanan geliÅŸmenin inkarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Almanya sizlerle gÃ¼venebileceÄŸi bir ortak olarak birliktelik kurmak istiyor." dedi.

Merkel, Tunus'un elinde bÃ¼yÃ¼k bir ekonomik gÃ¼cÃ¼n olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Gelecek dÃ¶nemde Tunus, siyasi, ekonomik ve sosyal olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ alanda Almanya'ya gÃ¼venebilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Almanya'nÄ±n Tunus'ta 250 ÅŸirketle 55 bin iÅŸ istihdamÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Merkel, teknik ve mesleki eÄŸitim alanÄ±nda Tunus'la iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmak istediklerini dile getirdi. Angela Merkel, Tunus'ta teknik eÄŸitim verecek ortak bir Ã¼niversite kurmak Ã¼zere Ã¼lkedeki yetkililerle anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"ÃœLKEMÄ°ZDE OTURMA Ä°ZNÄ° OLMAYANLAR ÃœLKEYÄ° TERK ETMELÄ°DÄ°R"

Almanya'daki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin Merkel, "Ãœlkemizde oturma izni olmayanlar Ã¼lkeyi terk etmelidir. Gerekirse bunu gÃ¼Ã§ kullanarak yaparÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Tunus'la ortak sorunlara sahip olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Merkel, bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele geldiÄŸini ve bu sorunlarÄ±n bitirilmesinde Tunus'la direkt koordine halinde olacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

14 Ocak Devrimi'nin akabinde Tunus'la iliÅŸkilerini geliÅŸtirerek Ã¼lkeye ekonomik ve sosyal alanlardaki desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren Almanya, 2020 Tunus Ekonomi Kongresi'ne katÄ±larak, Tunus'a 290,5 milyon avroluk teknik ve mali iÅŸ birliÄŸi desteÄŸi vaadinde bulunmuÅŸtu.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel dÃ¼n MÄ±sÄ±r'a dÃ¼zenlediÄŸi ziyaretinin ardÄ±ndan Tunus'a geÃ§erek CumhurbaÅŸkanÄ± el-Baci Kaid es-Sibsi tarafÄ±ndan Kartaca SarayÄ±'nda kabul edildi.

Merkel, Tunus BaÅŸbakanÄ± Yusuf Åžahid ile de Kasaba MeydanÄ±'ndaki BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ±nda bir araya geldi.