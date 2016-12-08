AdÄ±yaman Samsat bir kez daha sallandÄ±

AdÄ±yaman'Ä±nÂ SamsatÂ ilÃ§esindeÂ 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ deprem meydana geldi.
BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) dÃ¼n 23.51 sularÄ±nda merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oluÅŸtuÄŸunu bildirdi.
Depremin 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi kaydedildi.
Ã–nceki gÃ¼n Samsat ilÃ§esinde etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±lar meydana gelmiÅŸti.
KÄ±sa aralÄ±klarla gerÃ§ekleÅŸen sarsÄ±ntÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4 ile 1 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterdi.
Son olarak dÃ¼nÂ 09.39'da 2,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±yla son 20 saatte merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 180'i aÅŸkÄ±n artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya'daki etkinliklerin iptal edilmesine iliÅŸkin, "TerÃ¶re yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktan bunlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekir. Olay bu kadar aÃ§Ä±k ortadadÄ±r" dedi
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak'ta 49'u tutuklu 385 asker hakkÄ±nda, 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
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EskiÅŸehir'de tedavi edilen baykuÅŸ ve ÅŸahinler doÄŸaya salÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman mevkidaÅŸÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi
Fethullah GÃ¼lenâ€™in 21 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±nda olan baÅŸ avukatÄ± olarak bilinen Orhan Erdemli tutuklandÄ±.
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TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
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