02:09, 04 Mart 2017 Cumartesi

AdÄ±yaman Samsat bir kez daha sallandÄ±





AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdÄ±yaman'Ä±nÂ SamsatÂ ilÃ§esindeÂ 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) dÃ¼n 23.51 sularÄ±nda merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oluÅŸtuÄŸunu bildirdi. Depremin 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi kaydedildi. 180'Ä° AÅžKIN ARTÃ‡I SARSINTI YAÅžANDI Ã–nceki gÃ¼n Samsat ilÃ§esinde etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±lar meydana gelmiÅŸti. KÄ±sa aralÄ±klarla gerÃ§ekleÅŸen sarsÄ±ntÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4 ile 1 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterdi. Son olarak dÃ¼nÂ 09.39'da 2,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±yla son 20 saatte merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 180'i aÅŸkÄ±n artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±. Â

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