DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:26, 04 Mart 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
02:09, 04 Mart 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
AdÄ±yaman Samsat bir kez daha sallandÄ±
AdÄ±yaman Samsat bir kez daha sallandÄ±

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AdÄ±yaman'Ä±nÂ SamsatÂ ilÃ§esindeÂ 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ deprem meydana geldi.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) dÃ¼n 23.51 sularÄ±nda merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oluÅŸtuÄŸunu bildirdi.

Depremin 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi kaydedildi.

180'Ä° AÅžKIN ARTÃ‡I SARSINTI YAÅžANDI

Ã–nceki gÃ¼n Samsat ilÃ§esinde etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±lar meydana gelmiÅŸti.

KÄ±sa aralÄ±klarla gerÃ§ekleÅŸen sarsÄ±ntÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4 ile 1 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterdi.

Son olarak dÃ¼nÂ 09.39'da 2,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±yla son 20 saatte merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 180'i aÅŸkÄ±n artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±.

Â 



Ä°lgili Konular AdÄ±yaman Samsat deprem
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Almanya'ya sert tepki
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Almanya'ya sert tepki

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya'daki etkinliklerin iptal edilmesine iliÅŸkin, "TerÃ¶re yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktan bunlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekir. Olay bu kadar aÃ§Ä±k ortadadÄ±r" dedi
AdÄ±yaman Samsat bir kez daha sallandÄ±
AdÄ±yaman Samsat bir kez daha sallandÄ±

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bu kez de dÃ¼n saat 23.51 sularÄ±nda 3,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 385 askere 3'er kez mÃ¼ebbet istemi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 385 askere 3'er kez mÃ¼ebbet istemi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak'ta 49'u tutuklu 385 asker hakkÄ±nda, 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Bakan Zeybekci nin Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik iptal
Bakan Zeybekciâ€™nin Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik iptal

Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'nin Almanya'nÄ±n Frechen beldesinde katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, salonu iÅŸleten ÅŸirket tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi bildirildi
Kaynak Holding'e yÃ¶nelik soruÅŸturma
Kaynak Holding'e yÃ¶nelik soruÅŸturma

Kaynak Holding'e yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ä°stanbul merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±lan 12 ÅŸÃ¼phelinin, Ã§eÅŸitli tarihlerde GÃ¼len'in malikanesinin Ã§evresindeki otellerde konakladÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi
Tunceli'de bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±
Tunceli'de bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±

Tunceli merkezi ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Ã‡emiÅŸgezek, OvacÄ±k ve Hozat ilÃ§elerinde bazÄ± tali yollarÄ±n ikinci duyuruya kadar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Tedaviden sonra Ã¶zgÃ¼rce uÃ§tular
Tedaviden sonra Ã¶zgÃ¼rce uÃ§tular

EskiÅŸehir'de tedavi edilen baykuÅŸ ve ÅŸahinler doÄŸaya salÄ±ndÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Alman mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Alman mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman mevkidaÅŸÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesi tamamlandÄ±
Darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesi tamamlandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k Ã§atÄ± iddianamesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi
GÃ¼len'in avukatÄ± Erdemli tutuklandÄ±
GÃ¼len'in avukatÄ± Erdemli tutuklandÄ±

Fethullah GÃ¼lenâ€™in 21 yÄ±ldÄ±r yakÄ±nÄ±nda olan baÅŸ avukatÄ± olarak bilinen Orhan Erdemli tutuklandÄ±.
Siirt'te 3 PKK'lÄ±ya gÃ¶zaltÄ±
Siirt'te 3 PKK'lÄ±ya gÃ¶zaltÄ±

Siirt'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 3 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°srail'in quot ezan yasaÄŸÄ± quot yasa tasarÄ±sÄ±na protesto
Ä°srail'in "ezan yasaÄŸÄ±" yasa tasarÄ±sÄ±na protesto

TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± Ankara Åžubesi Ã¼yeleri, Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rden okunmasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
Eski SPK Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±nda
Eski SPK Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan eski SPK Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Daire BaÅŸkanÄ± Sancak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvrupalÄ± TÃ¼rklerden Alman medyasÄ±na 'Ã§ifte standart' tepkisi
AvrupalÄ± TÃ¼rklerden Alman medyasÄ±na 'Ã§ifte standart' tepkisi

AvrupalÄ± TÃ¼rk Ä°ÅŸletmeler AÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Karakaya, Alman medyasÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ilgili yayÄ±nlarÄ±nda Ã§ifte standart iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mitingi iptal edildi
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mitingi iptal edildi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BartÄ±n mitingi uÃ§aÄŸÄ±n yoÄŸun sis nedeniyle Zonguldak HavalimanÄ±'na inememesi nedeniyle iptal edildi.
BingÃ¶l'de 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ±
BingÃ¶l'de 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ±

BingÃ¶l Ä°l merkezi ile 7 ilÃ§edeki 23 alan, geÃ§ici sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

Haberler

Bir deprem de Malatya'da
Bir deprem de Malatya'da

AyvacÄ±k'a konteyner kent kuruluyor
AyvacÄ±k'a konteyner kent kuruluyor

Ã‡anakkale'de bugÃ¼n de deprem oldu
Ã‡anakkale'de bugÃ¼n de deprem oldu

Ã‡anakkale'de ikinci deprem uÄŸultuyla geldi
Ã‡anakkale'de ikinci deprem uÄŸultuyla geldi

Ã‡anakkale'de korkutan deprem
Ã‡anakkale'de korkutan deprem

Ã‡anakkale'de 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
Ã‡anakkale'de 4 0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'nde art arda depremler

MuÄŸla'da 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
MuÄŸla'da 4 3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 