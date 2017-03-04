02:19, 04 Mart 2017 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Almanya'ya sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda dÃ¼zenlenenÂ YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 1920 yÄ±lÄ±ndan bu yana baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar ve zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla mÃ¼cadele eden YeÅŸilay'Ä±n 97. yaÅŸÄ±nÄ± kutlayarak, ebediyete irtihal eden tÃ¼m hizmetkarlarÄ±nÄ± da rahmetle andÄ±.

ErdoÄŸan, YeÅŸilay'Ä±n birÃ§ok Ã¼lkede alkol, tÃ¼tÃ¼n, uyuÅŸturucu madde, kumar gibi zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla ve teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelenin adeta bayraktarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SavaÅŸlarÄ±n sadece cephede olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, "AsÄ±l savaÅŸ, manevi toplumsal alanda verilendir. Zira milleti Ã§Ã¶zen, devleti Ã§Ã¶kerten asÄ±l saha burasÄ±dÄ±r, maneviyat alanÄ±dÄ±r, medeniyet alanÄ±dÄ±r, kÃ¼ltÃ¼r alanÄ±dÄ±r. Bu deÄŸerleri kaybederseniz Ã§Ã¶kersiniz. Ä°Ã§timai yapÄ±sÄ± bozulan, deÄŸerler hiyerarÅŸisi alt Ã¼st olan, uÄŸruna mÃ¼cadele edecek hiÃ§bir kutsalÄ± kalmayan bir milleti, bir kez deÄŸil her zaman maÄŸlup edersiniz." dedi.

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin 1920 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul LimanÄ±'na demirledikleri gemilerden kasa kasa bedava alkollÃ¼ iÃ§ki daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BugÃ¼n de sinema, basÄ±n-yayÄ±n organlarÄ±, dergiler, genÃ§lerimize sunulan rol modeller Ã¼zerinden aynÄ± emellerini gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyorlar. O gÃ¼n bedava iÃ§ki Ã¼zerinden kimliksiz hale getirilen nesiller, bugÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle ideolojiler Ã¼zerinden kiÅŸiliksiz hale getiriliyor. Hatta Gezi OlaylarÄ±'nda olduÄŸu gibi fÄ±rsat bulduklarÄ±nda yine genÃ§lerimize bedava alkol daÄŸÄ±tmaktan geri durmuyorlar. Oyun aynÄ± oyun, senaryo aynÄ± senaryo. DeÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Sadece kendi Ã§Ä±karÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen, sÃ¼rekli haz peÅŸinde koÅŸan, hedonist bir nesil iÃ§in ellerindeki tÃ¼m araÃ§larÄ± kullanÄ±yorlar. Bu sorunun sadece Ã¼lkemize mÃ¼nhasÄ±r bir mesele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle belirtmek istiyorum."

KÃ¼resel dÃ¼zeyde uyuÅŸturucu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¶zendirilerek, farklÄ± dÃ¼zenlemelerle meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±larak, toplumu ayakta tutan sÃ¼tunlarÄ±n dinamitlendiÄŸini belirten ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye mevcudiyetini hala koruyan gÃ¼Ã§lÃ¼ aile yapÄ±sÄ±, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlarÄ± sayesinde hamdolsun bu dalganÄ±n etkisini nispeten azaltabiliyor." dedi.

Bu sorunun giderek bÃ¼yÃ¼yen bir tehdit haline geldiÄŸinin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Bununla birlikte mÃ¼cadeleyi kendimizle birlikte tÃ¼m kardeÅŸlerimiz, tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in yÃ¼rÃ¼tmemiz gerektiÄŸine inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu

"14 YILDA BÄ°RÃ‡OK DÃœZENLEMEYÄ° HAYATA GEÃ‡Ä°RDÄ°K"Â

ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"14 yÄ±lda birÃ§ok dÃ¼zenlemeyi hayata geÃ§irdik ancak bu sÃ¼recin hiÃ§ de kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sizler de Ã§ok iyi biliyorsunuz. Sigara, alkol, uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele gibi vatandaÅŸÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± birebir ilgilendiren mevzularda dahi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k engellerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. BaÅŸta muhalefet partileri olmak Ã¼zere, TÃ¼rkiye'deki belli kesimler, sorunu baÅŸka taraflara Ã§ekmeye gayret ettiler. Alkol dÃ¼zenlemesi gibi son derece masum, son derece basit bir meselede iftiralarla yalanlarla ortalÄ±ÄŸÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±lar. HiÃ§ ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± halde konuyu hayat tarzÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã§ekerek, kendilerince yeni cepheler aÃ§mak istediler."

"ATTIKLARI Ã‡AMURLARIN HEPSÄ° DE KENDÄ° SURATLARINA YAPIÅžMIÅžTIR"

Gelecek haziran ayÄ±nda alkol dÃ¼zenlemesinin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin 4 yÄ±lÄ±nÄ±n dolacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu 4 yÄ±lda hangi vatandaÅŸÄ±mÄ±z bu dÃ¼zenleme nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±, kimin hayat tarzÄ±na mÃ¼dahale edildi, muhalefetin iddialarÄ±nÄ±n hangisi doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±? Elbette hiÃ§biri. SÃ¶ylediklerinin hiÃ§biri gerÃ§ekleÅŸmedi. Esasen bunlar Ã§amur at, tutmasa da izi kalÄ±r mantÄ±ÄŸÄ±yla hareket ediyorlar. Åžundan emin olun, attÄ±klarÄ± Ã§amurlarÄ±n hepsi de kendi paÃ§alarÄ±na, suratlarÄ±na yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BÄ°ZÄ°M DERDÄ°MÄ°Z VAR, BÄ°Z BU MÄ°LLETE AÅžIÄžIZ"Â

ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda bu hastalÄ±klÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±n tekrar nÃ¼ksettiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine niÃ§in karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayamadÄ±klarÄ± iÃ§in yine eski usullere baÅŸvuruyorlar. Ne diyorlar? Alkol dÃ¼zenlemesini nasÄ±l 'hayat biÃ§imimize karÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor' diye Ã§arpÄ±ttÄ±ysalar, yÃ¶netim sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸini de rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi olarak gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ne alakasÄ± var? Ä°lk bunun karÅŸÄ±sÄ±nda ben olurum. 1923'te bu iÅŸ bitti. Åžimdi yapÄ±lan, bir yÃ¶netim sisteminin deÄŸiÅŸtirilmesidir. Bu da bugÃ¼nÃ¼n iÅŸi deÄŸildir, 200 yÄ±lÄ±n iÅŸidir. Åžimdi biz yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtirmek suretiyle geleceÄŸe farklÄ± bir adÄ±m atÄ±yoruz. Parlamentoda sÃ¼rekli tÄ±kanan, sÃ¼rekli patinaj yapan bir sistemi deÄŸiÅŸtirmek suretiyle diyoruz ki bizim adeta uÃ§mamÄ±z lazÄ±m, bunun Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mamÄ±z lazÄ±m. Fakat bunu engellemek isteyenlerin bu Ã¼lkede sorumluluk diye bir ÅŸeyleri, bugÃ¼ne kadar olmadÄ±, olacaÄŸÄ± da yok ve dikili aÄŸaÃ§larÄ± yok bu Ã¼lkede." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"BU ÃœLKEYÄ° TERÃ–RÄ°ZME VE TERÃ–RÄ°STLERE TESLÄ°M ETMEYECEÄžÄ°Z"

Ortalama 16 ayda bir hÃ¼kÃ¼metin deÄŸiÅŸtiÄŸi bir Ã¼lkede gÃ¼ven ve istikrarÄ±n olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Ä°stikrarÄ±n olabilmesi, bizim iktidarlarÄ±mÄ±z dÃ¶neminde yakalandÄ±. Ä°ÅŸte geldik, sÃ¶z verildiÄŸi sÃ¼re neyse bu sÃ¼relerde hÃ¼kÃ¼metler deÄŸiÅŸti. Bu ilk defa 5 yÄ±ldÄ±. Daha sonra 'anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapalÄ±m' diye o zaman bize sÃ¶z verenler sÃ¶zlerinde durmadÄ±klarÄ± iÃ§in 4 yÄ±la dÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžimdi, inÅŸallah, inanÄ±yorum ki 16 Nisan'da yeniden 5 yÄ±la hÃ¼kÃ¼met etme dÃ¶nemlerinin girmesiyle istikrarÄ± yeniden yakalayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah, ÅŸu anda terÃ¶rle mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar neticesini verecek, bundan hiÃ§ ÅŸÃ¼phem yok ve biz bu Ã¼lkeyi terÃ¶rizme ve terÃ¶ristlere teslim etmeyeceÄŸiz. Bundan hiÃ§ endiÅŸeniz olmasÄ±n. Devletin rejimi olan Cumhuriyet konusunda hiÃ§bir geri adÄ±m yoktur. Tam tersine yÃ¼rÃ¼tmeyi doÄŸrudan milletin emrine vererek demokrasiyi gÃ¼Ã§lendiriyoruz. Yani, milletin vekalet verdiÄŸi kiÅŸiler parlamentoda gensoru arkasÄ±na gensoru, gÃ¼ven oylamasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar, akÄ±llarÄ±na estikÃ§e gensoru veriyorlar... Biliyorlar ki buradan bu gensoru geÃ§mez ama yine o gensoruyu veriyor. Niye? Dert, hÃ¼kÃ¼meti Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmamak. GÃ¼venoyu, aynÄ± ÅŸekilde. Åžimdi asÄ±l olan kim? Millet. DolayÄ±sÄ±yla 5 yÄ±lda bir millete gelecek, millet memnunsa 'Devam' diyecek memnun deÄŸilse 'GeÃ§ kardeÅŸim sen bu iÅŸi baÅŸaramadÄ±n' diyecek. Aslolan budur."

"BUNLARIN TERÃ–RE YARDIM VE YATAKLIK YAPMAKTAN YARGILANMASI GEREKÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda AImanya'daki son geliÅŸmelere deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bunlar, dikkat edin, yok bilmem Die Welt'in buradaki bir temsilcisi iÃ§eri alÄ±nmÄ±ÅŸ, bundan dolayÄ± deÄŸil, bir ay bu kiÅŸi, PKK'nÄ±n bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanÄ± olarak, bu kiÅŸi Alman KonsolosluÄŸunda saklanmÄ±ÅŸtÄ±r, bir ay ve 'bunu bize teslim edin, yargÄ±lansÄ±n' dediÄŸimizde de vermemiÅŸlerdir. Bunu bana ÅžansÃ¶lye Merkel sÃ¶ylediÄŸinde ben kendisine ÅŸunu sÃ¶yledim. 'Sizdeki terÃ¶ristler tarafÄ±mÄ±zdan isteniyor, bize ne diyorsunuz 'yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r, tarafsÄ±zdÄ±r' diyorsunuz. Biz ÅŸu anda baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ±mÄ±za gÃ¼veniyoruz, verin yargÄ±lansÄ±n.' Ã–nce vermediler, sonra nasÄ±l olduysa verdiler ve yargÄ± gÃ¶revini yaptÄ±, tutukladÄ±. Åžu anda yÃ¼zlerce, binlerce terÃ¶rist Almanya'da terÃ¶r estiriyor.

DÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz benim Adalet BakanÄ±m, hem resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yapacak, hem de oradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸu kampanyayÄ± anlatacak, orasÄ± diyor 'otomobil parkÄ±na uygun deÄŸildir onun iÃ§in mÃ¼saade edemeyiz' ve Adalet BakanÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturtmuyorlar, Ekonomi BakanÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturtmuyorlar. Ben video konferansla oradaki bir meydan mitingine katÄ±lacaÄŸÄ±m, anÄ±nda, dÃ¼nyada gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ya, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alÄ±yor ve benim orada konuÅŸma yapmamÄ±, video konferansla, engelliyor. Fakat Cemil BayÄ±k'Ä± Kandil'den oraya baÄŸlÄ±yorlar ve Cemil BayÄ±k orada konuÅŸmasÄ±nÄ± yapÄ±yor. TerÃ¶re yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktan bunlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekir. Olay bu kadar aÃ§Ä±k ortadadÄ±r."

"AYAKLARI ÃœZERÄ°NDE DÄ°MDÄ°K DURAN BÄ°R TÃœRKÄ°YE VAR"

"Niye bu iÅŸi bu kadar kÃ¶pÃ¼rtÃ¼yorsunuz?" gibi sÃ¶ylemlerin olduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Durun bakalÄ±m, daha iÅŸin baÅŸÄ±ndayÄ±z. Daha Ã§ok uluslararasÄ± toplantÄ±larda sizin bÃ¼tÃ¼n bu yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± meydana tek tek dÃ¶keceÄŸiz. ArtÄ±k o eski TÃ¼rkiye yok, ayaklarÄ± Ã¼zerinde dimdik duran bir TÃ¼rkiye var. Ã‡Ä±kÄ±yorlar bir kampanya... NeymiÅŸ? Kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'nin kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, avucunuzu yalarsÄ±nÄ±z.

TÃ¼rkiye sÄ±radan bir Ã¼lke deÄŸil. BunlarÄ±n bÃ¶yle yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼, ÅŸu bu... Åžimdi de bir Venedik Komisyonu Raporundan bahsediyorlar. Bu Venedik Komisyonu Raporu dediÄŸiniz ne biliyor musunuz? Sadece Avrupa Konseyinin bir teknik heyeti bu, grubu, oradan verdiÄŸi bilgiyi alÄ±yor o kadar. Yani bunlarÄ±n bir kÄ±ymeti harbiyesi yok. Ä°stediÄŸin kadar rapor yaz, senin raporlarÄ±nÄ± biz tanÄ±mÄ±yoruz, tanÄ±mayacaÄŸÄ±z da bunu bil. Bu raporlar karÅŸÄ±sÄ±nda el penÃ§e divan duran bir iktidar var zannediyorlar. Yok bÃ¶yle bir ÅŸey. Biz iÅŸimize bakÄ±yoruz. Bizim tek gÃ¼cÃ¼mÃ¼z, millet. Biz yolumuza bÃ¶yle devam ediyoruz."