02:30, 04 Mart 2017 Cumartesi

Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sona erdi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan De Mistura,Â Suriye konuluÂ 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sona erdiÄŸini ve taraflarÄ± 5. tur iÃ§in mart ayÄ± iÃ§inde tekrarÂ Cenevre'ye davet edeceÄŸini bildirdi.

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlayan Suriye konulu 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin son gÃ¼nÃ¼nde, Mistura,Â NasÄ±r el-HaririÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki muhalefet heyeti,Â BeÅŸÅŸar Esed rejimiÂ heyeti ve Kahire ile Moskova yÃ¶netimlerine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gruplarla ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mistura, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda temaslarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sona erdiÄŸini aÃ§Ä±klayan Mistura, gelecek tur iÃ§in Ã¶nlerinde net bir gÃ¼ndem oluÅŸtuÄŸunu belirtti.

BM Temsilcisi, taraflarÄ±n GÃ¼venlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa hazÄ±rlanmasÄ±, adil ve Ã¶zgÃ¼r seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesine ek olarak, "orta vadede gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler ve terÃ¶rle mÃ¼cadele"nin 4. unsur olarak gÃ¼ndeme eklenmesinde uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Mistura, "Ä°lerleyen gÃ¼nlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve GÃ¼venlik Konseyi'ni bilgilendirmek Ã¼zere New York'a gideceÄŸim. Onlardan alacaÄŸÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸlerden sonra taraflarÄ± Mart ayÄ± iÃ§inde 5. tur iÃ§in davet edeceÄŸim." dedi.

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"BU KEZ GÃ–RÃœÅžMELER DAHA OLUMLUYDU"

Hariri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki muhalefet heyeti Ã¶ÄŸle saatlerinde Mistura ile bir saatten fazla sÃ¼ren bir toplantÄ± yaptÄ±. AkÅŸam Mistura ile ikinci kez bir araya gelen Hariri, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu turu net sonuÃ§larla kapatmÄ±yor olsak da bu kez gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler daha olumluydu. Ä°lk defa siyasi geÃ§iÅŸi ve Suriye'nin geleceÄŸini bu kadar derinlemesine tartÄ±ÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

"Ã–SO TERÃ–RLE MÃœCADELEDE TEK GERÃ‡EK ORTAKTIR"

NasÄ±r el-Hariri, baÅŸta Esed rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan devlet terÃ¶rÃ¼, Ä°ran devrim muhafÄ±zlarÄ± ve Tahran destekliÂ Hizbullah,Â DEAÅžÂ veÂ El KaideÂ ile baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadelelerinde kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, terÃ¶rle mÃ¼cadelede tek gerÃ§ek ortaktÄ±r." dedi.

"KATLÄ°AMIN BOYUTU Ã‡OK BÃœYÃœK"

Hariri, sivil katliamlarÄ±n bilanÃ§osuyla ilgili soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"KatliamÄ±n boyutu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. BM, 400 binden fazla sivil kayÄ±p olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. GerÃ§ek rakamlar bundan Ã§ok daha fazla. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ki UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n raporuna gÃ¶re (yalnÄ±zca hapishanelerde) 13 bin tutuklu asÄ±ldÄ±. Ailelerinin onlarÄ±n akÄ±betine dair bilgisi yok. Bunlardan sorumlu taraf, uÃ§aklara ve helikopterlere varil bombasÄ±, roketler atma, kimyasal silah atma emrini verendir. Bunlara sahip tek taraf, Esed rejimidir."

"TÃœRKÄ°YE DOST ÃœLKE"

NasÄ±r el-Hariri, TÃ¼rkiye'yi "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak niteleyen bir gazetecinin sorusu Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye'nin mÃ¼dahalesini iÅŸgal olarak deÄŸerlendiriyorsanÄ±z, Rusya'nÄ±n Ä°ran'Ä±n iÅŸgaline, Suriye semalarÄ±nda uÃ§an en az 64 Ã¼lkenin savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±na ne diyeceksiniz? Ä°srail, Åžam ve Ã§evresini bombalÄ±yor. Belki de evinizin yanÄ±nÄ±. Ulusal egemenlik nerede tÃ¼m bunlardan sonra? FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu savaÅŸÄ±yor. KontrolÃ¼ alan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu. Yerel konseyler, Suriyeliler tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor. Hepsi benim gibi Suriye pasaportuna sahip. SaÄŸlÄ±k merkezlerinde Suriye doktorlar, benim meslektaÅŸlarÄ±m var."

Muhalefet heyeti baÅŸkanÄ± Hariri, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye dost bir Ã¼lke. TÃ¼rkiye'de 3 milyon 200 bin Suriyeli yaÅŸÄ±yor. Belki de akrabalarÄ±nÄ±z yaÅŸÄ±yordur. ÃœrdÃ¼n de dost Ã¼lke Suriyeliler yaÅŸÄ±yor. Katar, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve diÄŸer KÃ¶rfez Ã¼lkeleri halkÄ±mÄ±zÄ±n hayal ve hedeflerini siyasi olarak destekliyor. Ama sahada savaÅŸÃ§Ä±larÄ± yok."

REJÄ°M HEYETÄ° AÃ‡IKLAMA YAPMADI

DiÄŸer taraftan, rejim heyeti baÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Caferi herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.