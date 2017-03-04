09:15, 04 Mart 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 4 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Cacabey MeydanÄ±'ndaki mitingine katÄ±lacak ve ValiliÄŸi ziyaret edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, DiriliÅŸ MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitinge katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Ticaret OdasÄ±nca onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸine iÅŸtirak edecek.

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileri ve profesyonel kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ± ile kahvaltÄ± yapacak, STK'lar, demokratik kitle Ã¶rgÃ¼tleri ve partisinin il Ã¶rgÃ¼tleri ile buluÅŸacak, TÃ¼rkiye Romanlar BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ve Ä°zmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek.

Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, Ä°ngiltere ziyaretinde Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya gelecek.

2- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, BoÄŸazlÄ±yan Åžeker FabrikasÄ± Ã‡iftÃ§i EÄŸitim Semineri'ne katÄ±lacak, yerel medya temsilcileri ile buluÅŸacak, Necip FazÄ±l Sempozyumu kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

3- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileriyle sohbet toplantÄ±sÄ±nda biraraya gelecek, Mardinliler KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±nÄ± ziyaret edecek ve AK Parti Buca SeÃ§im Koordinasyon Merkeziâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AvcÄ±lar DenizkÃ¶ÅŸkler Mahallesi DÃ¼ÄŸÃ¼n ve ToplantÄ± Salonu'nda SeÃ§im Koordinasyon Merkezi toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

5- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, STK temsilcileri, muhtarlar ve sporcu heyeti ile buluÅŸacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek, AK Parti seÃ§im bÃ¼rosunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek ve partisinin Ä°l GenÃ§lik KollarÄ±nca dÃ¼zenlenen "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na katÄ±lacak.

6- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Bodrum'da STK Ã¼yeleri ile kahvaltÄ± yapacak, Milas TarÄ±m FuarÄ±'nÄ± ve ticaret odasÄ±nÄ± ziyaret edecek, MenteÅŸe seÃ§im bÃ¼rosu ile 112 Acil SaÄŸlÄ±k Servisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, Ä°l danÄ±ÅŸma meclisi ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±yla toplantÄ±ya katÄ±lacak, ÅŸehit aileleriyle akÅŸam yemeÄŸinde buluÅŸacak.

7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, ValiliÄŸi, Belediyeyi ziyaret edecek, Kadirli Åžehit Harun SaltalÄ± Ortaokulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

- YÄ±lmaz, Hilton Bosphorus Convention Center'de "Cem VakfÄ± 21. KuruluÅŸ YÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ Gecesi"ne iÅŸtirak edecek.

Â EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Adana Sanayi OdasÄ±nda iÅŸ adamlarÄ± ve sanayicilerle bir araya gelecek.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Ã¼yeleriyle kahvaltÄ± yapacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek, KirazlÄ± Sanayi Sitesi oto tamircileri, ACME Tekstil Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, KirazlÄ± Sanayi Sitesi gÄ±da toptancÄ±larÄ± ve marangoz esnafÄ±yla toplantÄ± yapacak; tekerlekli sandalye daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak.

- Ã–zlÃ¼, Ä°stanbul'da 2. UluslararasÄ± BuluÅŸ FuarÄ±'na iÅŸtirak edecek.

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Esnaf OdasÄ± Ã¼yeleriyle bir araya gelecek, AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± ve Battalgazi Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Siyaset Akademisi sertifika daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak, Erbakan VakfÄ±nda toplantÄ± yapacak.

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Defterdarlar ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak; Gebze Bayburtlular Platformunu, Gebze Ticaret, Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirler ve Ticaret odalarÄ±nÄ± ziyaret edecek.

5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediyesinin Kaz Festivali'ne katÄ±lacak, esnafÄ± ve Kars-Ardahan-IÄŸdÄ±r DerneÄŸini ziyaret edecek, Åžehit Selim Topel iÃ§in okutulacak mevlide iÅŸtirak edecek, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluÅŸacak.

Â DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.

2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

Â KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± komisyonlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek.

2- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TRT Diyanet TV tarafÄ±ndan TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenen, zamansÄ±z gÃ¶Ã§en kadÄ±nlarÄ±n hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "GÃ–Ã‡'erken" belgeselinin galasÄ±na katÄ±lacak.

SPOR

1- Avrupa Salon Atletizm ÅžampiyonasÄ±, SÄ±rbistan'da sÃ¼rÃ¼yor.

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda Bursaspor-Gaziantepspor ve BeÅŸiktaÅŸ-Ã‡aykur Rizespor maÃ§larÄ± oynanacak.

3- TFF 1. Lig'in 23. haftasÄ±nda ÅžanlÄ±urfaspor-Adana Demirspor, Boluspor-EskiÅŸehirspor, ElazÄ±ÄŸspor-GÃ¶ztepe ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Gaziantepspor-Mersin Ä°dmanyurdu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

4- Basketbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinde Bellona AGÃœ ile YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

5- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 20. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-YeÅŸilgiresun Belediyespor, Banvit-Best BalÄ±kesir ve Gaziantep Basketbol-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece maÃ§larÄ± oynanacak.

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±nda Galatasaray-Ä°dmanocaÄŸÄ±, Halkbank-Ã‡anakkale Belediyespor, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-SarÄ±yer Belediyespor ve VakÄ±fBank-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

7- Voleybol Efeler Ligi 18. haftasÄ±nda ÅžanlÄ±urfa Memleketspor ile Arkas Spor karÅŸÄ±laÅŸacak.

8- Snowboard DÃ¼nya KupasÄ± final etabÄ±, Erciyes'te yapÄ±lacak.

9- Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta Kayseri Erciyesspor ile NiÄŸde Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.

10- Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Halide Edip AdÄ±varspor-Batman Petrolspor, 3. Grup'ta 12 BingÃ¶lspor-Maltepespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

Â Ã–ZEL HABER

Â 1- "BÃ¶yle bir ihtimali hiÃ§ aklÄ±ma getirmemiÅŸtim"



- Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin iptal edilmesini AA'ya deÄŸerlendirdi:

- "BÃ¶yle bir iptal olacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim, aklÄ±mÄ±n ucundan bile geÃ§medi. O gÃ¼n Alman Adalet BakanÄ±yla bizim randevumuz vardÄ±. Randevu talebi ondan geldi. Ben de kabul ettim. Bakan Karlsruhe'ye gelecekti, orada gÃ¶rÃ¼ÅŸecektik"

- "ToplantÄ± iptal edilince ben de bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal ettim. BÃ¶ylesi bir sonucu, ihtimali hiÃ§ aklÄ±ma getirmemiÅŸtim. Ama bÃ¶yle bir ilkellik maalesef yaÅŸandÄ±"

- "ToplantÄ±larÄ± yasak etmek suretiyle Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ±n 'evet' olmasÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'deki insanlarÄ±n bu sÃ¼rece 'evet'le destek vermesini engelleyebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlarsa yanÄ±lÄ±yorlar. Bu millet, neye 'evet', neye 'hayÄ±r' diyeceÄŸini Ã§ok iyi bilir. KararÄ±nÄ± da baÅŸka Ã¼lkelerin tutumuna gÃ¶re deÄŸil, kendi hÃ¼r iradesine gÃ¶re verir"

2- BiliÅŸim Vadisi "100 bin kiÅŸiye iÅŸ" saÄŸlayacak

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼:

- "BiliÅŸim Vadisi, birinci etap inÅŸaatÄ± bitirildiÄŸinde 2 bin kiÅŸiye, tÃ¼m etaplarÄ±n inÅŸaatÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ve faaliyete geÃ§tiÄŸinde ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin nitelikli insana, iÅŸ ve istihdam saÄŸlayacak"

- "Vadinin birinci etap inÅŸasÄ±, yÃ¼zde 95 oranÄ±nda tamamlandÄ±, sÃ¶z konusu etabÄ± mayÄ±s ayÄ± gibi aÃ§acaÄŸÄ±z"

- "BiliÅŸim Vadisi bÃ¼nyesinde 5 bin Ar-Ge firmasÄ± faaliyet gÃ¶sterebilir. Vadinin tÃ¼m etaplarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yÄ±llÄ±k 50 milyar dolar ciro elde etmeyi hedefliyoruz"

3- TarÄ±m enstitÃ¼leri uzmanlÄ±k alanlarÄ±na gÃ¶re yapÄ±landÄ±rÄ±lacak

-GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik:

-"Her enstitÃ¼nÃ¼n gÃ¶rev alanÄ±na giren Ã§alÄ±ÅŸma konularÄ±nÄ± ve Ã¼rÃ¼nlerini Milli TarÄ±m Projesi perspektifinde yeniden belirledik. DolayÄ±sÄ±yla enstitÃ¼lerimiz kendi sorumluluk alanlarÄ±nda uzmanlaÅŸacaklar"

-"AraÅŸtÄ±rma enstitÃ¼leri ile Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n iÅŸbirliÄŸini artÄ±rmak ve daha fazla ortak proje yapmalarÄ±na imkan saÄŸlamak iÃ§in Ar-Ge ve Ä°novasyon Ofisi kurulacak"