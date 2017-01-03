09:22, 04 Mart 2017 Cumartesi

1,4 milyon emekli promosyon aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, 81 ilin Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) ve Ä°ÅŸkur MÃ¼dÃ¼rlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Ã‡alÄ±ÅŸma HayatÄ±nda Milli Seferberlik' konulu istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Emekli promosyonu Ã¶demeleriyle ilgili bilgiler veren MÃ¼ezzinoÄŸlu, dÃ¼n itibariyle 1 milyon 433 bin 290 bin kiÅŸiye emekli promosyonu Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Emekli promosyonlarÄ± Ã¶demesinde ilk baÅŸta bankalarÄ±n Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir takÄ±m ÅŸartlar olduÄŸunu ancak buna mÃ¼dahale ettiklerini kaydeden MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Emeklimize haksÄ±zlÄ±k edemeyiz. emeklimizi zora sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokamayÄ±z. BugÃ¼n iÃ§in artÄ±k bÃ¼tÃ¼n bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ortadan kaldÄ±rdÄ±k. 'Emekli maaÅŸÄ±mÄ±zÄ± sizin bankanÄ±zdan Ã§ekeceÄŸim' diye bir protokol imzalamasÄ± yeterli olacak. Mart, Nisan ve MayÄ±s aylarÄ±nda 11 buÃ§uk milyon emeklimiz yaklaÅŸÄ±k 4 milyar 850 milyonun Ã¼zerinde bir promosyonu alacak" diye konuÅŸtu.

BazÄ± Ã¶zel bankalarÄ±n promosyon Ã¶demelerinde bonus verme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± ifade eden Bakan MÃ¼ezzioÄŸlu, "Ne kadar rekabet olursa emeklimiz kazanÄ±r. BonuslarÄ± da bekliyoruz." dedi.

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